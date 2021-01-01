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Стрілянина у центрі Луцька: прокуратура повідомила нові подробиці

Стрілянина у центрі Луцька: прокуратура повідомила нові подробиці


Двом студентам одного із луцьких коледжів днями повідомили про підозру через стрілянина у сквері поблизу готелю «Україна» та Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що хлопців підозрюють у вчиненні групою осіб хуліганства, у тому числі із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч.ч. 2,4 ст.296 КК України).

Наразі слідство вже встановило, що увечері 15 серпня 2021 року у сквері поблизу готелю «Україна» в обласному центрі Волині 16-річний підліток ударив громадянина, його ж 17-річний товариш вистрілив у потерпілого із пневматичного пістолета, а опісля стріляв ще в двох перехожих.

Зауважимо, що за вчинення хуліганства групою осіб санкцією частини 2 статті 296 КК України передбачене покарання у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Такі ж дії із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, згідно із санкцією частини 4 статті 296 КК України караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: стрілянина
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