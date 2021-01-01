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Знайшли 19-річного хлопця, який зник у Нововолинську

Знайшли 19-річного хлопця, який зник у Нововолинську
Розшукали 19-річного мешканця Нововолинська Назарія Гнаткевича.

Про це повідомляє видання "БУГ".

Нагадаємо, хлопець 27-го серпня о 16-ій годині пішов з дому і не повертався.

На щастя, його знайшлиживим.


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Теги: розшук, Нововолинськ, Назарій Гнаткевич
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