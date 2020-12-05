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У МОЗ розповіли, чи є шанс уникнути локдауну восени

У МОЗ розповіли, чи є шанс уникнути локдауну восени
У випадку активної вакцинації, навіть при зростанні захворюваності, можна уникнути жорстких карантинних обмежень восени.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу, 28 серпня.

«Кузін (головний санітарний лікар - ред.) говорив про те, що відбувається зростання, і по факту жовтень-листопад у нас період зростання випадків грипу та грипоподібних захворювань. Тому можемо прогнозувати, що якщо ви не будете вакцинуватися, то в цей період може бути загострення. Чи буде локдаун, чи не буде, все залежить від індикаторів, які виписані в постанові №1236 про карантин, що опублікована», - сказав Ляшко.

За його словами, масова вакцинація може дозволити уникнути навантаження на систему охорони здоров'я.

«Якщо ми будемо активно вакцинуватися, то навіть при зростанні кількості випадків коронавірусної хвороби по факту можемо не мати того навантаження на систему охорони здоров'я, яке було у лютому-березні і жовтні-листопаді. І це дозволить нам проходити зростання без жорстких карантинних обмежень», - зазначив він.

Як повідомлялося, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у листопаді в Україні можуть посилити карантинні заходи та ввести локдаун у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.

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Теги: Віктор Ляшко, локдаун
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