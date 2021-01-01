Як українцям отримати ліки безкоштовно: 4 способи

В Україні існує чотири способи того, як можна отримати безплатні медичні препарати для стаціонарного та амбулаторного лікування.Про кожен із них розповіли в управлінні охорони здоров'я Луцької міської ради.1. Програма реімбурсації “Доступні ліки”За програмою “Доступні ліки” українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою для амбулаторного лікування.У межах програми держава відшкодовує вартість ліків проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу. У жовтні НСЗУ почне відшкодовувати інсуліни та ліки для пацієнтів з розладами психіки та поведінки, та пацієнтів з епілепсією.Нині програма включає 292 лікарських засоби, 70 з них – повністю безоплатні.Лікарські засоби з реєстру програми «Доступні ліки» для амбулаторного лікування, можна отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. Електронний рецепт можна отримати тільки у лікаря з яким укладено декларацію. Якщо така декларація не укладена, потрібно обрати свого лікаря та укласти з ним декларацію.Після формування електронного рецепту, на телефон пацієнта надійде смс з номером рецепту. Отримати ліки можна в аптеці, яка підписала договір з НСЗУ та має позначку “Тут є Доступні ліки”.2. Ліки, які закуповує медзакладНа стаціонарному та амбулаторному-поліклінічному лікуванні пацієнти також забезпечуються безоплатними ліками. Заклади, що надають медичні послуги, повинні закуповувати самостійно ліки, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів.В Нацперелік входить 427 лікарських засобів, які медзаклади зобов’язані закуповувати в межах покриття 100% потреби.В основі Нацпереліку – актуальна версія Базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я. У Нацпереліку є ліки від серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, інфекційних захворювань, хвороб кістково-м’язової системи, хронічних захворювань нирок, тощо. Ознайомитися з переліком безоплатних ліків з Нацпереліку можна за на сайті natsperelik.com.ua.Для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Нацпереліку надаються безоплатно на весь період лікування.Під час отримання призначень у лікаря доцільно поцікавитися, які з призначених ним ліків входять до Нацпереліку (тобто, які ліки пацієнт має право отримати безкоштовно протягом усього курсу лікування та перебування в стаціонарі).Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті або у мобільному додатку “Ліки Контроль”.Чи є ліки у закладі можна перевірити на інформаційних стендах лікарні. Цю інформацію комунальні та державні медзаклади мають оновлювати щотижня. Також інформація про наявність ліків має публікуватися на офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь.Якщо призначені вам ліки є у Нацпереліку, але в лікарні їх немає, то напишіть скаргу головному лікарю та у Департамент охорони здоров’я свого міста чи області.3. Ліки, які закуповують централізованоТакож медзаклади отримують ліки та медичні вироби через централізовані закупівлі, Централізовані закупівлі здійснює державне підприємство “Медичні закупівлі України” за заявками департаментів охорони здоров’я. Централізовано закуповуються лікарські засоби та медичні вироби за 19 напрямами, всього – 603 позиції. Зокрема, це препарати для онкохворих, пацієнтів з гемофілію, хворих на дитячий церебральний параліч, медикаменти для лікування туберкульозу тощо.Структурні підрозділи з питань охорони здоров’ збирають потребу у лікарських засобах та медичних виробах, як в державних закладах охорони здоров’я, так зокрема і у приватних закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на медичну практику та уклали договір з НСЗУ.Постачання товарів і послуг структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я, здійснюється уповноваженими МОЗ підприємствами або іншими суб’єктами господарювання.Інформація про залишки ліків, які закуповуються за державними програмами, публікується на сайті МОЗ, є на аналітичній панелі Медичних закупівель України, а також на інформаційних стендах медзакладів.4. Місцеві програми забезпечення лікамиНизка міст та областей мають свої місцеві програми забезпечення пацієнтів ліками.Переважно це ліки для пацієнтів з рідкісними захворюваннями та важкохворих.Місцеві органи влади можуть закуповувати лікарські засоби поза Національним переліком основних лікарських засобів після проведення відповідної оцінки.Наприклад, у Києві діє цільова програма, за якою закуповуються ліки для пацієнтів з хворобою Гоше, первинним імунодефіцитом, спінальною м’язовою атрофією тощо.У Запоріжжі в цільовій програмі заклали кошти на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії, на рідкісні (орфанні) захворювання (ювенільний ревматоїдний артрит, вроджений імунодефіцит тощо).У Луцьку забезпечують дітей з цукровим діабетом інсулінами.Практично кожне місто має цільові програми в напрямку забезпечення ліками. Наявність програм перевіряйте на сайтах департаментів охорони здоров’я місцевих органів влади.