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На Волині добу всією громадою шукали в лісі 86-річну жінку

На Волині добу всією громадою шукали в лісі 86-річну жінку
Днями 86-річна мешканка села Вербичне Турійської ОТГ Юлія Романчук пішла до лісу по гриби і не повернулася додому.

Голова громади Олексій Безсмертний забив на сполох і звернувся до лісівників ДП «Турійське лісове господарство», повідомляють на сторінці цієї структури у фейсбуці.

Інформують, що, не зволікаючи часу, було створено групи в складі старост, представників поліції, мешканців ОТГ та лісівників у кожній, для орієнтування на місцевості. Розбившись на квартали по 5-8 людей, розпочали пошуки.

Через добу спільними зусиллями зниклу жінку вдалося знайти. Не зважаючи на ніч, проведену в лісі, у свої 86 років, почувається Юлія Петрівна добре.

Жінку повернули дочці, Валентині Василівні, яка виявилась іменинницею. Тож тепер 28 серпня в родині Романчуків стане подвійним святом.

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Теги: Юлія Романчук, розшук, лісівники, ліс
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