На Волині добу всією громадою шукали в лісі 86-річну жінку
Сьогодні, 17:30
Днями 86-річна мешканка села Вербичне Турійської ОТГ Юлія Романчук пішла до лісу по гриби і не повернулася додому.
Голова громади Олексій Безсмертний забив на сполох і звернувся до лісівників ДП «Турійське лісове господарство», повідомляють на сторінці цієї структури у фейсбуці.
Інформують, що, не зволікаючи часу, було створено групи в складі старост, представників поліції, мешканців ОТГ та лісівників у кожній, для орієнтування на місцевості. Розбившись на квартали по 5-8 людей, розпочали пошуки.
Через добу спільними зусиллями зниклу жінку вдалося знайти. Не зважаючи на ніч, проведену в лісі, у свої 86 років, почувається Юлія Петрівна добре.
Жінку повернули дочці, Валентині Василівні, яка виявилась іменинницею. Тож тепер 28 серпня в родині Романчуків стане подвійним святом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Голова громади Олексій Безсмертний забив на сполох і звернувся до лісівників ДП «Турійське лісове господарство», повідомляють на сторінці цієї структури у фейсбуці.
Інформують, що, не зволікаючи часу, було створено групи в складі старост, представників поліції, мешканців ОТГ та лісівників у кожній, для орієнтування на місцевості. Розбившись на квартали по 5-8 людей, розпочали пошуки.
Через добу спільними зусиллями зниклу жінку вдалося знайти. Не зважаючи на ніч, проведену в лісі, у свої 86 років, почувається Юлія Петрівна добре.
Жінку повернули дочці, Валентині Василівні, яка виявилась іменинницею. Тож тепер 28 серпня в родині Романчуків стане подвійним святом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині добу всією громадою шукали в лісі 86-річну жінку
Сьогодні, 17:30
У караоке-барі в Рівному сталася масова бійка
Сьогодні, 16:17
Військовому з Волині подарували трикімнатну квартиру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
У місті на Волині чоловік серед ночі взявся власними силами «латати» ями на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
У МОЗ розповіли, чи є шанс уникнути локдауну восени
Сьогодні, 13:33