На Волині добу всією громадою шукали в лісі 86-річну жінку

Днями 86-річна мешканка села Вербичне Турійської ОТГпішла до лісу по гриби і не повернулася додому.Голова громадизабив на сполох і звернувся до лісівників ДП «Турійське лісове господарство», повідомляють на сторінці цієї структури у фейсбуці.Інформують, що, не зволікаючи часу, було створено групи в складі старост, представників поліції, мешканців ОТГ та лісівників у кожній, для орієнтування на місцевості. Розбившись на квартали по 5-8 людей, розпочали пошуки.Через добу спільними зусиллями зниклу жінку вдалося знайти. Не зважаючи на ніч, проведену в лісі, у свої 86 років, почувається Юлія Петрівна добре.Жінку повернули дочці, Валентині Василівні, яка виявилась іменинницею. Тож тепер 28 серпня в родині Романчуків стане подвійним святом.