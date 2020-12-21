«KROSCHU LUTSK»: літній кубок та підготовка до чемпіонату Волині

Луцьке підприємство «Kromberg & Schubert» відоме не тільки якісним виробництвом електричних кабельних мереж. Завод має на меті прославляти Волинь на спортивній арені. Кілька років тому керівники компанії підтримали ідею своїх працівників створити команду з футзалу «Kroschu Lutsk».У складі команди грають дуже сильні гравці, які є працівниками підприємства. За роки активної діяльності команда стала абсолютним чемпіоном Четвертої, Третьої та Другої ліги Волині. Гравці ФК «Kroschu Lutsk» запевняють, що не зупиняться на досягнутому та обов’язково отримають ще не одну перемогу.Минулих вихідних, 28 та 29 серпня, у Луцьку відбулися ігри «Літнього Кубку Волині з футзалу 2021», в якому взяла участь команда «Kroschu Lutsk». Вперше гравці змагалися з командами, які грають на всеукраїнських чемпіонатах. Суперниками «Kroschu Lutsk» стали ФК «Любарт», МФК «Дім фасадів», «Галицька здоба» (Львів), ВП «Автошкола» та «Прип’ять» (Любешів).Працівник заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу»ініціював створення команди «Kroschu Lutsk». Спочатку був воротарем, згодом став тренером. Він розповів, що директори підприємства допомагають амбітним спортсменам втілювати в життя свою футбольну мрію. Тренер зауважує: без підтримки керівництва нічого б не було.Руслан Дорош каже, що попри трьохзмінний графік на підприємстві, гравці знаходять час для тренування.«У нас є мета: ми хочемо представляти наше підприємство та Волинь на всеукраїнських змаганнях. Для цього потрібно вийти в екстра-лігу, над чим ми наполегливо працюємо. Загалом кожного місяцями беремо участь у різних чемпіонатах», - поділився Руслан Дорош.Вже 18-19 вересня у Луцьку відбудуться щорічні змагання серед футбольних команд «Кромберг енд Шуберт Україна Лу». У підприємства їх декілька, відповідно до відділів, в яких працюють гравці. Три команди, які займуть призові місця, 26 вересня поїдуть у Житомир, аби поборотися з тамтешніми колегами.У листопаді стартує чемпіонат Волині з футзалу, в якому гратиме і «Kroschu Lutsk». Змагання триватимуть кілька місяців.