Українці у Ванкувері влаштували масштабне патріотичне святкування. РОЗПОВІДЬ ЛУЧАНКИ

Ольга Продан, членкиня Ліги українців Канади.

Лучанка Валерія Колісник

День Незалежності України, день відновлення державності, який відзначають 24 серпня – одна із найважливіших дат для тих, хто пишається своїм синьо-жовтим стягом, мовою, патріотизмом і людьми, які й досі змушені боротися за власну свободу. Українці, які кожен з різних причин були змушені покинути рідну країну, продовжують розповідати про власну культуру та поширювати її світом. Бо це важливо і це те, що нас об’єднує.З 24-го серпня впродовж тижня із північно-американського континенту українцям передавали вітання, влаштовували онлайн концерти, на «нашому» телебаченні крутили україномовну музику і навіть Ніагарський водоcпад підсвітили символічними кольорами.Не підкачав і Ванкувер, де діаспора не така велика, як у Торонто, але не менш дружна та ініціативна.Аби відзначити День Незалежності України та День державного прапора, у Ванкувері влаштували масштабний автопробіг та народні гуляння. З голубцями, «Червоною рутою» та у вишиванках близько двох сотень українців зібралися разом 28-го серпня у парку на березі океану. Кожен із різних областей, з власними історіями та причинами покинути рідну землю, але усі – з любов’ю до рідної землі.Перед початком заїзду усі кучкувалися на парковці, яку вказали організатори. Там важко було згубитися і не впізнати «своїх».Там познайомилися із киянином, який вже 11 років мешкає в Канаді. До Ванкувера переїхав із західної степової провінції Саскачеван, тому на святкуванні тут вперше, але казав, що просто не міг цього пропустити. Як виявилося, його вишиванка – наша землячка, сорочку ручної роботи йому передали з Луцька.Поки ми спілкувалися з учасниками автозаїзду, активісти роздавали прапори, бувалі знайомилися із новачками і обмінювалися контактами. Далі всі разом рушили об’їжджати парк і у місто. Незважаючи на шалений рух на ванкуверських дорогах, вдавалося зберегти більш-менш стабільну колону, ну а поки зупинялися на світлофорах, канадці один за одним спочатку розпитували, що це за дійство з прапорами і запальними піснями, а потім вітали зі святом.«Свобода і незалежність означають дуже багато для кожної країни, вітаю вас із цим неймовірно важливим днем. Так тримати, ми підтримуємо вас», – сказав один із випадкових перехожих. Справді, поняття незалежності і української єдності – неймовірно важливі для патріотів, особливо, коли вони далеко від рідної домівки і повинні триматися разом, підтримуючи один одного.Автопробіг тривав близько трьох годин. Під час маршруту зробили невелику зупинку на набережній для спільних фото, там підрахували, що до заїзду долучилося близько двадцяти автомобілів та із пів сотні людей.«Ми відчуваємо страшенне зобов’язання та радість бути тут», – каже киянка. Перебралася до Ванкувера дівчина три роки тому, але на такому святкуванні в Канаді – вперше, оскільки минулих років щастило відзначати День Незалежності України на рідній землі.Зробили коло пошани містом, тепер можна і на пікнік. На «Третьому пляжі» у Стенлі парку організатори нарахували близько двох сотень людей у вишиванках і з прапорами, які приїхали з різних куточків Британської Колумбії і не тільки.Розпочали дійство із Гімну України, щоправда у не зовсім звичному форматі – франко-канадець(так чоловіка назвали організатори) виконав його на електро-гітарі. Люди підспівували і не стрималися від аплодисментів музиканту, який спеціально до Дня Незалежності вивчив нашу національну мелодію.Офіційну частину відкрив почесний консул України у місті Ванкувер. Він привітав гостей і зачитав частину листа від прем’єр міністра провінції Крісті Кларка, який зазначив, що підтримує українців у такі непрості для нашої країни часи.Президентка головного організатора заходу – Конгресу українців Канади у місті Ванкувер –наголосила, що українці мають, що згадати, адже вони – нащадки роду засновників: «Але сьогодні ми святкуємо не минуле, а майбутнє, наші амбіції, плани, мрії. Незалежність не є безкоштовною, вона не дарується і, на жаль, ми це чудово знаємо, що вона виборюється. Тисячі хлопців і дівчат сьогодні доводять це на фронті, захищаючи кордони нашої держави для того, аби ми з вами мали можливість святкувати нашу незалежність».Ірина Широка розповіла, що вже майже десять років поспіль громада Ванкувера збирається разом і відзначає День Незалежності. На свято приїжджають гості з різних провінцій, зокрема цього року долучився й почесний консул України в Канаді при консульстві в Едмонтоніз родиною.Для гостей підготували цікаві конкурси та смачно нагодували варениками і голубцями. Дитячий колектив «Співаночка» виконав декілька пісень та потішив публіку прем’єрою композиції «Моя єдина Україна», авторкою тексту якої стала лучанка– керівниця студії та співорганізаторка заходу.Під час переклички виявилося, що свято в Канаді зібрало людей чи не з усіх областей України – рідна Волинська, Полтавська, Чернівецька, Львівська, Харківська, Одеська області, Крим… Хоч левову частку все ж складали кияни.Гуляння тривали до самого вечора, пікнік перетворився на дружні сімейні посиденьки, де усі перезнайомилися, наслухалися веселих історій і домовилися, що наступного року обов’язково повернуться.