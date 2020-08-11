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У школах Волині не вистачає вчителів: з яких предметів найбільше

У школах Волині не вистачає вчителів: з яких предметів найбільше
У Волинській області і в Луцьку зокрема не вистачає педагогічних кадрів, особливо вчителів математики, фізики, інформатики.

Про це стало відомо із програми «Позиція» на 12 каналі.

Як розповіла начальниця управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна, ще донедавна були великі черги на працевлаштування.

«Є по області брак спеціалістів. На не вистачає вчителів інформатики, фізики, математики», - говорить Людмила Плахотна.

«Багато років я займалася саме кадровою політикою в освіті, і в нас були великі черги на працевлаштування. Ми не мали чого запропонувати, в нас не було вакансії, було дуже багато бажаючих. Сьогодні ж у нас немає взагалі черг», – додала посадовиця.

За її словами, тепер навіть оголошують у ЗМІ, де є вакансія.

«Тішить те, що в цьому році 118 молодих фахівців виявили бажання і після випускних іспитів одразу пішли працевлаштовуватися. Тобто молодь іде, і їй треба пропонувати», – додала вона.

У Луцьку ситуація дещо краща, хоч теж є брак фахівців, каже керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

«У Луцькій громаді трішки легше тому, що в нас є ще вищі навчальні заклади, і їх науково-педагогічний персонал радо відгукується на пропозиції керівника закладу освіти і за сумісництвом працює фізиками, математиками, хіміками… Це дійсно проблема. Не знаю, що буде далі», – зазначив він.

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Теги: вчителі, Волинь, дефіцит кадрів, Луцьк, освіта
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