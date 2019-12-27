Які продукти врятують при низькому тиску: корисний перелік від нутриціологині
Сьогодні, 22:15
Дуже багато людей скаржаться на низький тиск. Особливо через зміну погодних умов.
Стан допоможуть поліпшити певні продукти харчування. Їх назвала нутриціологиня Ольга Усенко, пише "24 канал".
Які продукти харчування підвищують тиск::
- Кава (чиста)
- Чай зелений і чорний
- Какао натуральне
- Чорний шоколад
- Гострі спеції
- Часник та цибуля
- Будь-яке м'ясо
- Сир
- Молочні продукти високої жирності
- Смородина чорна
- Обліпиха
- Солоні продукти
- Печінка
- Сухофрукти
- Мед
- Яйця
- Гречка
Нутриціологиня уточнила, що деякі з цих продуктів дозволять закрити дефіцити в організмі, інші є тонізуючим елементом.
"Але при цьому не забувайте пити воду, і про те, що цей перелік потрібно наповнити ще низкою продуктів, які збалансують раціон", – резюмувала Ольга Усенко.
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Стан допоможуть поліпшити певні продукти харчування. Їх назвала нутриціологиня Ольга Усенко, пише "24 канал".
Які продукти харчування підвищують тиск::
- Кава (чиста)
- Чай зелений і чорний
- Какао натуральне
- Чорний шоколад
- Гострі спеції
- Часник та цибуля
- Будь-яке м'ясо
- Сир
- Молочні продукти високої жирності
- Смородина чорна
- Обліпиха
- Солоні продукти
- Печінка
- Сухофрукти
- Мед
- Яйця
- Гречка
Нутриціологиня уточнила, що деякі з цих продуктів дозволять закрити дефіцити в організмі, інші є тонізуючим елементом.
"Але при цьому не забувайте пити воду, і про те, що цей перелік потрібно наповнити ще низкою продуктів, які збалансують раціон", – резюмувала Ольга Усенко.
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