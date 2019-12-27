Які продукти врятують при низькому тиску: корисний перелік від нутриціологині





Стан допоможуть поліпшити певні продукти харчування. Їх назвала нутриціологиня Ольга Усенко, пише



Які продукти харчування підвищують тиск::

- Кава (чиста)

- Чай зелений і чорний

- Какао натуральне

- Чорний шоколад

- Гострі спеції

- Часник та цибуля

- Будь-яке м'ясо

- Сир

- Молочні продукти високої жирності

- Смородина чорна

- Обліпиха

- Солоні продукти

- Печінка

- Сухофрукти

- Мед

- Яйця

- Гречка



Нутриціологиня уточнила, що деякі з цих продуктів дозволять закрити дефіцити в організмі, інші є тонізуючим елементом.



"Але при цьому не забувайте пити воду, і про те, що цей перелік потрібно наповнити ще низкою продуктів, які збалансують раціон", – резюмувала Ольга Усенко.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дуже багато людей скаржаться на низький тиск. Особливо через зміну погодних умов.Стан допоможуть поліпшити певні продукти харчування. Їх назвала нутриціологиня, пише "24 канал". Які продукти харчування підвищують тиск::- Кава (чиста)- Чай зелений і чорний- Какао натуральне- Чорний шоколад- Гострі спеції- Часник та цибуля- Будь-яке м'ясо- Сир- Молочні продукти високої жирності- Смородина чорна- Обліпиха- Солоні продукти- Печінка- Сухофрукти- Мед- Яйця- ГречкаНутриціологиня уточнила, що деякі з цих продуктів дозволять закрити дефіцити в організмі, інші є тонізуючим елементом."Але при цьому не забувайте пити воду, і про те, що цей перелік потрібно наповнити ще низкою продуктів, які збалансують раціон", – резюмувала Ольга Усенко.

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