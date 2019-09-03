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Дискотека, розваги та цікаві конкурси: коли і як посвячуватимуть першокурсників в луцькому «політесі»

Дискотека, розваги та цікаві конкурси: коли і як посвячуватимуть першокурсників в луцькому «політесі»
Посвята першокурсників Луцького національного технічного університету у студенти відбудеться 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба вишу.

Дрес-код: вишиванка.

Програма заходу така:
15:00-15:30 – реєстрація першокурсників.
15:30-16:20 – зустріч із деканами факультетів.
16:30 – флешмоб ЛНТУ до 30-річчя Незалежності України.
17:00 – урочиста посвята першокурсників у студенти ЛНТУ.
-18:00 - 22:00 розваги, конкурси, студентський куліш, дискотека від Dj Slavnyi.

"З нами буде крутий ведучий Рома Скулинець, а отже на вас чекає атмосфера свята, вільного духу та справжнього студентства! Приходьте! Буде круто!", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Волинському національному універсиитеті імені Лесі Українки інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року відбудеться у п'ятницю, 3 вересня.

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Теги: ЛНТУ, першокурсники, посвята
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Коментарі 1
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які розваги? епідемія, потрібно обмежувати масові заходи. Ковід вже помолодшав!!!!
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