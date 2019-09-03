Дискотека, розваги та цікаві конкурси: коли і як посвячуватимуть першокурсників в луцькому «політесі»





Про це повідомляє пресслужба вишу.



Дрес-код: вишиванка.



Програма заходу така:

15:00-15:30 – реєстрація першокурсників.

15:30-16:20 – зустріч із деканами факультетів.

16:30 – флешмоб ЛНТУ до 30-річчя Незалежності України.

17:00 – урочиста посвята першокурсників у студенти ЛНТУ.

-18:00 - 22:00 розваги, конкурси, студентський куліш, дискотека від Dj Slavnyi.



"З нами буде крутий ведучий Рома Скулинець, а отже на вас чекає атмосфера свята, вільного духу та справжнього студентства! Приходьте! Буде круто!", - йдеться у повідомленні.



До слова, у Волинському національному універсиитеті імені Лесі Українки інавгураційне

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