Дискотека, розваги та цікаві конкурси: коли і як посвячуватимуть першокурсників в луцькому «політесі»
Сьогодні, 08:20
Посвята першокурсників Луцького національного технічного університету у студенти відбудеться 1 вересня.
Про це повідомляє пресслужба вишу.
Дрес-код: вишиванка.
Програма заходу така:
15:00-15:30 – реєстрація першокурсників.
15:30-16:20 – зустріч із деканами факультетів.
16:30 – флешмоб ЛНТУ до 30-річчя Незалежності України.
17:00 – урочиста посвята першокурсників у студенти ЛНТУ.
-18:00 - 22:00 розваги, конкурси, студентський куліш, дискотека від Dj Slavnyi.
"З нами буде крутий ведучий Рома Скулинець, а отже на вас чекає атмосфера свята, вільного духу та справжнього студентства! Приходьте! Буде круто!", - йдеться у повідомленні.
До слова, у Волинському національному універсиитеті імені Лесі Українки інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року відбудеться у п'ятницю, 3 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба вишу.
Дрес-код: вишиванка.
Програма заходу така:
15:00-15:30 – реєстрація першокурсників.
15:30-16:20 – зустріч із деканами факультетів.
16:30 – флешмоб ЛНТУ до 30-річчя Незалежності України.
17:00 – урочиста посвята першокурсників у студенти ЛНТУ.
-18:00 - 22:00 розваги, конкурси, студентський куліш, дискотека від Dj Slavnyi.
"З нами буде крутий ведучий Рома Скулинець, а отже на вас чекає атмосфера свята, вільного духу та справжнього студентства! Приходьте! Буде круто!", - йдеться у повідомленні.
До слова, у Волинському національному універсиитеті імені Лесі Українки інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року відбудеться у п'ятницю, 3 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
які розваги? епідемія, потрібно обмежувати масові заходи. Ковід вже помолодшав!!!!
Вибір редактора
Останні новини
Дискотека, розваги та цікаві конкурси: коли і як посвячуватимуть першокурсників в луцькому «політесі»
Сьогодні, 08:20
Україна евакуювала з Афганістану понад пів тисячі людей
Сьогодні, 07:26