На Волині оприлюднили ще майже 20 кримінальних справ щодо репресованих із фонду КДБ





Історичні документи виклали у рубриці "Електронний архів" на офіційному сайті, повідомляє



Архівні справи в цілому мають 1 362 аркуші.



Як розповіла начальниця відділу Волинського архіву Любов Коць, попередньо до цих документів був обмежений доступ.



"У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими", – повідомляла Любов Коць.



Усього волинські науковці вже опрацювали та оприлюднили 421 архівну кримінальну справу.



Нагадаємо, у липні та

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