На Волині оприлюднили ще майже 20 кримінальних справ щодо репресованих із фонду КДБ
29 серпень, 23:10
В архіві Волинської області оприлюднили ще 19 архівних кримінальних справ несудових органів 1944-1955 років із фонду КДБ.
Історичні документи виклали у рубриці "Електронний архів" на офіційному сайті, повідомляє "Суспільне Волині".
Архівні справи в цілому мають 1 362 аркуші.
Як розповіла начальниця відділу Волинського архіву Любов Коць, попередньо до цих документів був обмежений доступ.
"У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими", – повідомляла Любов Коць.
Усього волинські науковці вже опрацювали та оприлюднили 421 архівну кримінальну справу.
Нагадаємо, у липні та серпні цього року в архіві Волинської області оприлюднили оцифровані кримінальні справи несудових органів репресованих.
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Історичні документи виклали у рубриці "Електронний архів" на офіційному сайті, повідомляє "Суспільне Волині".
Архівні справи в цілому мають 1 362 аркуші.
Як розповіла начальниця відділу Волинського архіву Любов Коць, попередньо до цих документів був обмежений доступ.
"У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими", – повідомляла Любов Коць.
Усього волинські науковці вже опрацювали та оприлюднили 421 архівну кримінальну справу.
Нагадаємо, у липні та серпні цього року в архіві Волинської області оприлюднили оцифровані кримінальні справи несудових органів репресованих.
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