Україна та понад 90 країн світу прийняли важливе рішення щодо евакуації з Афганістану





Документ схвалила й влада України, повідомляє



"Ми отримали запевнення від "Талібану", що всі іноземні громадяни й всі афганські громадяни, які отримали дозволи на поїздки від наших країн, зможуть безпечно й організовано пройти в пункти відправлення і виїхати за межі країни", – наголошується у заяві.



У заяві також йдеться, що уряди цих країн будуть і далі видавати проїзні документи певним групам афганців й очікують від "Талібану", що вони зможуть виїхати у відповідні країни.



"Ми відзначили публічні заяви "Талібану", що підтверджують це розуміння", – підкреслюється у заяві.



Заяву, зокрема, підписали уряди США, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, України, інших країн світу, а також верховний представник ЄС з міжнародних справ і генеральний секретар НАТО.



У низці країн "Талібан" визнано терористичною організацією.



Нагадаємо, бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.



Європейські країни почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.



Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня в Україну прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.



Бойовики "Талібану" раніше дозволяли проводити евакуацію з країни до 31 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряди США й понад 90 держав світу у неділю, 29 серпня, опублікували спільну заяву з приводу евакуації з Афганістану, у якій висловили твердий намір докласти всіх зусиль, щоб їх громадяни, а також афганці, які працювали з ними, і люди з груп ризику могли й надалі вільно виїжджати в пункти призначення за межами Афганістану.Документ схвалила й влада України, повідомляє "Голос Америки" "Ми отримали запевнення від "Талібану", що всі іноземні громадяни й всі афганські громадяни, які отримали дозволи на поїздки від наших країн, зможуть безпечно й організовано пройти в пункти відправлення і виїхати за межі країни", – наголошується у заяві.У заяві також йдеться, що уряди цих країн будуть і далі видавати проїзні документи певним групам афганців й очікують від "Талібану", що вони зможуть виїхати у відповідні країни."Ми відзначили публічні заяви "Талібану", що підтверджують це розуміння", – підкреслюється у заяві.Заяву, зокрема, підписали уряди США, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, України, інших країн світу, а також верховний представник ЄС з міжнародних справ і генеральний секретар НАТО.У низці країн "Талібан" визнано терористичною організацією.Нагадаємо, бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.Європейські країни почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня в Україну прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.Бойовики "Талібану" раніше дозволяли проводити евакуацію з країни до 31 серпня.

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