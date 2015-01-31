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Україна та понад 90 країн світу прийняли важливе рішення щодо евакуації з Афганістану

Україна та понад 90 країн світу прийняли важливе рішення щодо евакуації з Афганістану
Уряди США й понад 90 держав світу у неділю, 29 серпня, опублікували спільну заяву з приводу евакуації з Афганістану, у якій висловили твердий намір докласти всіх зусиль, щоб їх громадяни, а також афганці, які працювали з ними, і люди з груп ризику могли й надалі вільно виїжджати в пункти призначення за межами Афганістану.

Документ схвалила й влада України, повідомляє "Голос Америки".

"Ми отримали запевнення від "Талібану", що всі іноземні громадяни й всі афганські громадяни, які отримали дозволи на поїздки від наших країн, зможуть безпечно й організовано пройти в пункти відправлення і виїхати за межі країни", – наголошується у заяві.

У заяві також йдеться, що уряди цих країн будуть і далі видавати проїзні документи певним групам афганців й очікують від "Талібану", що вони зможуть виїхати у відповідні країни.

"Ми відзначили публічні заяви "Талібану", що підтверджують це розуміння", – підкреслюється у заяві.

Заяву, зокрема, підписали уряди США, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, України, інших країн світу, а також верховний представник ЄС з міжнародних справ і генеральний секретар НАТО.

У низці країн "Талібан" визнано терористичною організацією.

Нагадаємо, бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.

Європейські країни почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня в Україну прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.

Бойовики "Талібану" раніше дозволяли проводити евакуацію з країни до 31 серпня.


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Теги: евакуація, Афганічтан, бойовики, заява
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