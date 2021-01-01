У Білому домі не готові прийняти Зеленського 31 серпня: зустріч з Байденом перенесли
Сьогодні, 03:20
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.
Про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили у Білому домі.
За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".
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Про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили у Білому домі.
За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".
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