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У Білому домі не готові прийняти Зеленського 31 серпня: зустріч з Байденом перенесли

У Білому домі не готові прийняти Зеленського 31 серпня: зустріч з Байденом перенесли
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

Про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили у Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".

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Теги: зустріч, президенти, Зеленський, Байден, перенесення
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