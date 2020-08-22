В Узбекистані заявляють, що вивели «чарівні» помідори з COVID-вакциною всередині
Сьогодні, 06:30
В Узбекистані науковці почали вирощувати помідори з вакциною від коронавірусу всередині.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Cursor.
Як зазначається, узбецькі вчені створили сорт помідору, який повинен стати альтернативою звичайному щепленню.
Дослідники клонували частину клітини вірусу COVID-19, виявленої в Узбекистані, отриманий матеріал вони ввели у рослинну клітину.
З'ясувалося, що помідори, вирощені внаслідок такого експерименту, нібито можуть виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.
Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці.
Втім, "чарівний" ефект помідорів ще повинен бути підтверджений дослідженнями, а сама розробка має бути оцінена експертами ВООЗ.
Фото - ілюстративне
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Cursor.
Як зазначається, узбецькі вчені створили сорт помідору, який повинен стати альтернативою звичайному щепленню.
Дослідники клонували частину клітини вірусу COVID-19, виявленої в Узбекистані, отриманий матеріал вони ввели у рослинну клітину.
З'ясувалося, що помідори, вирощені внаслідок такого експерименту, нібито можуть виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.
Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці.
Втім, "чарівний" ефект помідорів ще повинен бути підтверджений дослідженнями, а сама розробка має бути оцінена експертами ВООЗ.
Фото - ілюстративне
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