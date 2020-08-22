В Узбекистані заявляють, що вивели «чарівні» помідори з COVID-вакциною всередині





Як передає



Як зазначається, узбецькі вчені створили сорт помідору, який повинен стати альтернативою звичайному щепленню.



Дослідники клонували частину клітини вірусу COVID-19, виявленої в Узбекистані, отриманий матеріал вони ввели у рослинну клітину.



З'ясувалося, що помідори, вирощені внаслідок такого експерименту, нібито можуть виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.



Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці.



Втім, "чарівний" ефект помідорів ще повинен бути підтверджений дослідженнями, а сама розробка має бути оцінена експертами ВООЗ.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Узбекистані науковці почали вирощувати помідори з вакциною від коронавірусу всередині.Як передає Укрінформ , про це повідомляє агенція Cursor.Як зазначається, узбецькі вчені створили сорт помідору, який повинен стати альтернативою звичайному щепленню.Дослідники клонували частину клітини вірусу COVID-19, виявленої в Узбекистані, отриманий матеріал вони ввели у рослинну клітину.З'ясувалося, що помідори, вирощені внаслідок такого експерименту, нібито можуть виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці.Втім, "чарівний" ефект помідорів ще повинен бути підтверджений дослідженнями, а сама розробка має бути оцінена експертами ВООЗ.

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