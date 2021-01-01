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Бійці волинської бригади – переможці чемпіонату з боксу. ФОТО

Бійці волинської бригади – переможці чемпіонату з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському відбувся чемпіонат з боксу серед військових частин, що входять до складу оперативного командування «Захід». На ринг вийшли боксери 6 команд-учасниць змагань, серед них і спортсмени Князівської бригади.

Про це повідомляють на сторінці волинської бригади.

В результаті боїв на боксерському рингу перше місце в загальнокомандному підрахунку розділили дві команди – боксери з 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та наші побратими з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Поєдинки були фізично та емоційно складними, цікавими та запеклими...Вітаємо наших переможців-боксерів! Пишаємося!", - зазначили у пресслужбі 14-ї ОМБр.

Змагання відбулися за підтримки міської влади Володимира-Волинського та боксерського клубу «Любарт».

Бійці волинської бригади – переможці чемпіонату з боксу. ФОТО
Бійці волинської бригади – переможці чемпіонату з боксу. ФОТО
Бійці волинської бригади – переможці чемпіонату з боксу. ФОТО
Бійці волинської бригади – переможці чемпіонату з боксу. ФОТО

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Теги: бокс, волинська бригада, переможці
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