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Мунварта просить лучан зафарбовувати рекламу наркотиків на стінах

Мунварта просить лучан зафарбовувати рекламу наркотиків на стінах
Департамент муніципальної варти звертається до усіх громадян міста Луцька, керівників установ, підприємств та організацій, голів ОСББ з проханням зафарбовувати незрозумілі на перший погляд інтернет-адреси, які з’являються на фасадах своїх чи відомчих будівель.

Відповідне прохання розмістили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької місько ради.

"Адже електронні посилання на ці сайти – це перша ланка збуту наркотичних засобів як для дорослих, так і дітей", - зауважили у мунварті.

Також департамент муніципальної варти просить усіх лучан, які помітили осіб, що здійснюють такі написи, спробувати їх сфотографувати з метою подальшого розпізнавання та негайно повідомляти в поліцію за номером телефону 102.

"Реклама наркотичних засобів на фасадах будинків, парканах, установах та організаціях різної форми власності – такими є прикрі реалії сьогодення українських міст, зокрема і міста Луцька. Більшість з нас, неодноразово бачили на перший погляд нерозбірливі написи на фасадах будівель, які насправді є адресами сайтів та телеграм-каналів, де можна замовити наркотики", - йдеться у повідомленні.

Як додають, протягом останніх декількох років силами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, громадських організацій, комунальних служб, органів поліції та мешканців міста неодноразово проводились заходи та акції по зафарбовуванню та ліквідації написів з рекламою наркотиків.

"Працівники департаменту муніципальної варти регулярно виявляють на території міста надписи адрес Telegram-каналів, які рекламують наркотичні речовини. За сприяння департаменту було зафарбовано близько 30 графіті з рекламою наркотиків у 2021 році, та 96 у 2020 році", - повідомили у департаменті.


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Теги: мунварта, прохання, наркотики, Луцьк
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