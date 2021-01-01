Мунварта просить лучан зафарбовувати рекламу наркотиків на стінах





Відповідне прохання



"Адже електронні посилання на ці сайти – це перша ланка збуту наркотичних засобів як для дорослих, так і дітей", - зауважили у мунварті.



Також департамент муніципальної варти просить усіх лучан, які помітили осіб, що здійснюють такі написи, спробувати їх сфотографувати з метою подальшого розпізнавання та негайно повідомляти в поліцію за номером телефону 102.



"Реклама наркотичних засобів на фасадах будинків, парканах, установах та організаціях різної форми власності – такими є прикрі реалії сьогодення українських міст, зокрема і міста Луцька. Більшість з нас, неодноразово бачили на перший погляд нерозбірливі написи на фасадах будівель, які насправді є адресами сайтів та телеграм-каналів, де можна замовити наркотики", - йдеться у повідомленні.



Як додають, протягом останніх декількох років силами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, громадських організацій, комунальних служб, органів поліції та мешканців міста неодноразово проводились заходи та акції по зафарбовуванню та ліквідації написів з рекламою наркотиків.



"Працівники департаменту муніципальної варти регулярно виявляють на території міста надписи адрес Telegram-каналів, які рекламують наркотичні речовини. За сприяння департаменту було зафарбовано близько 30 графіті з рекламою наркотиків у 2021 році, та 96 у 2020 році", - повідомили у департаменті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти звертається до усіх громадян міста Луцька, керівників установ, підприємств та організацій, голів ОСББ з проханням зафарбовувати незрозумілі на перший погляд інтернет-адреси, які з’являються на фасадах своїх чи відомчих будівель.Відповідне прохання розмістили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької місько ради."Адже електронні посилання на ці сайти – це перша ланка збуту наркотичних засобів як для дорослих, так і дітей", - зауважили у мунварті.Також департамент муніципальної варти просить усіх лучан, які помітили осіб, що здійснюють такі написи, спробувати їх сфотографувати з метою подальшого розпізнавання та негайно повідомляти в поліцію за номером телефону 102."Реклама наркотичних засобів на фасадах будинків, парканах, установах та організаціях різної форми власності – такими є прикрі реалії сьогодення українських міст, зокрема і міста Луцька. Більшість з нас, неодноразово бачили на перший погляд нерозбірливі написи на фасадах будівель, які насправді є адресами сайтів та телеграм-каналів, де можна замовити наркотики", - йдеться у повідомленні.Як додають, протягом останніх декількох років силами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, громадських організацій, комунальних служб, органів поліції та мешканців міста неодноразово проводились заходи та акції по зафарбовуванню та ліквідації написів з рекламою наркотиків."Працівники департаменту муніципальної варти регулярно виявляють на території міста надписи адрес Telegram-каналів, які рекламують наркотичні речовини. За сприяння департаменту було зафарбовано близько 30 графіті з рекламою наркотиків у 2021 році, та 96 у 2020 році", - повідомили у департаменті.

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