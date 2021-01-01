Цьогоріч «Волиньгаз» обстежив понад 4 000 км газових мереж
Сьогодні, 09:56
За перше півріччя цього року провели комплексне приладове обстеження понад 3 400 км газопроводів Волині. Виявили 201 витік природного газу на розподільчих газопроводах і на газопроводах-вводах, з яких 106 витоків – на підземних розподільних газопроводах.
Повідомляє пресслужба «Волиньгазу»
Під час КПО працівники служби визначають місцезнаходження витоку, глибину залягання газових мереж, перевіряють суцільність ізоляційного покриття та герметичність газопроводів.
Крім того, фахівці служби контролю за виробництвом провели повне технічне обстеження майже 1 100 км газопроводів, під час якого визначили технічний стан ізоляційних покриттів, металу труби при шурфових оглядах і здійснено корозійну діагностику газопроводів.
Обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів, за результатами яких приймається рішення щодо можливої подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів системи газопостачання. Завдяки сучасному обладнанню значно скорочується час пошуку пошкоджених мереж і точно визначаються місця витоків.
«Найбільший обсяг робіт з комплексного приладового обстеження підземних газопроводів проводиться в літній період до промерзання і після повного відтавання ґрунту. До кінця 2021 року фахівці служби КПО обстежать ще біля 3 800 км газорозподільних мереж області. "Волиньгаз" експлуатує 10 402 км. газопроводів», - повідомив головний інженер компанії Андрій Цибульський.
Довідка: Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
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Повідомляє пресслужба «Волиньгазу»
Під час КПО працівники служби визначають місцезнаходження витоку, глибину залягання газових мереж, перевіряють суцільність ізоляційного покриття та герметичність газопроводів.
Крім того, фахівці служби контролю за виробництвом провели повне технічне обстеження майже 1 100 км газопроводів, під час якого визначили технічний стан ізоляційних покриттів, металу труби при шурфових оглядах і здійснено корозійну діагностику газопроводів.
Обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів, за результатами яких приймається рішення щодо можливої подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів системи газопостачання. Завдяки сучасному обладнанню значно скорочується час пошуку пошкоджених мереж і точно визначаються місця витоків.
«Найбільший обсяг робіт з комплексного приладового обстеження підземних газопроводів проводиться в літній період до промерзання і після повного відтавання ґрунту. До кінця 2021 року фахівці служби КПО обстежать ще біля 3 800 км газорозподільних мереж області. "Волиньгаз" експлуатує 10 402 км. газопроводів», - повідомив головний інженер компанії Андрій Цибульський.
Довідка: Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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