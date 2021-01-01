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Чоловік, який камінням забив качку у центральному парку Луцька, попросив вибачення. ВІДЕО

Чоловік, який камінням забив качку у центральному парку Луцька, попросив вибачення. ВІДЕО
Опублікували відео з вибаченням чоловіка, який 26 серпня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки кидав каміння у качок, що згодом спричинило смерть одної з них.

Запис розмістили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

Нагадаємо, раніше встановили, що чоловік втік з парку, сівши в автомобіль Opel. Та завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати обличчя молодика, який своїми діями спричинив загибель качки. Згодом його знайшли й у соцмережах.

"Я прошу вибачення за свій такий ганебний вчинок. Ми з дружиною просимо вибачення. Постараємося відшкодувати те, що я зробив. Я куплю пару качок диких і запущу їх назад. Більше такого не повториться", - запевнив винуватець події Панашій І.




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Теги: качка, парк, Луцьк, вибачення
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