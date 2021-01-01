Чоловік, який камінням забив качку у центральному парку Луцька, попросив вибачення. ВІДЕО





Запис розмістили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.



Нагадаємо, раніше



"Я прошу вибачення за свій такий ганебний вчинок. Ми з дружиною просимо вибачення. Постараємося відшкодувати те, що я зробив. Я куплю пару качок диких і запущу їх назад. Більше такого не повториться", - запевнив винуватець події Панашій І.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували відео з вибаченням чоловіка, який 26 серпня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки кидав каміння у качок, що згодом спричинило смерть одної з них Запис розмістили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Нагадаємо, раніше встановили, що чоловік втік з парку, сівши в автомобіль Opel . Та завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати обличчя молодика, який своїми діями спричинив загибель качки. Згодом його знайшли й у соцмережах."Я прошу вибачення за свій такий ганебний вчинок. Ми з дружиною просимо вибачення. Постараємося відшкодувати те, що я зробив. Я куплю пару качок диких і запущу їх назад. Більше такого не повториться", - запевнив винуватець події Панашій І.

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