Волинянину, який обікрав житлові будинки та магазин, «світить» до 6 років тюрми
Сьогодні, 10:34
На Горохівщині поліцейські викрили серійного злодія. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше трьох крадіжок.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисник – неодноразово судимий 54-річний житель Горохівської громади. Оперативники встановили, що чоловік влітку минулого року скоїв дві крадіжки із помешкань місцевих жителів, а у цьому році – обікрав магазин. Усі речі, здобуті незаконним шляхом, поліцейські вилучили.
За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану із проникненням у житло чи інше приміщення.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисник – неодноразово судимий 54-річний житель Горохівської громади. Оперативники встановили, що чоловік влітку минулого року скоїв дві крадіжки із помешкань місцевих жителів, а у цьому році – обікрав магазин. Усі речі, здобуті незаконним шляхом, поліцейські вилучили.
За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану із проникненням у житло чи інше приміщення.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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