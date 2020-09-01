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Волинянину, який обікрав житлові будинки та магазин, «світить» до 6 років тюрми

Волинянину, який обікрав житлові будинки та магазин, «світить» до 6 років тюрми
На Горохівщині поліцейські викрили серійного злодія. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше трьох крадіжок.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник – неодноразово судимий 54-річний житель Горохівської громади. Оперативники встановили, що чоловік влітку минулого року скоїв дві крадіжки із помешкань місцевих жителів, а у цьому році – обікрав магазин. Усі речі, здобуті незаконним шляхом, поліцейські вилучили.

За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану із проникненням у житло чи інше приміщення.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.



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Теги: серійний злодій, Горохівщина, крадіжки
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