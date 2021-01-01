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Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО

Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО
Село Лобачівка Берестечківської громади відсвяткувало 370-ту річницю заснування.

Урочистості відбулися у місцевому будинку культури, який мешканці відремонтували власними силами, йдеться на сайті Луцької райради.

«Лобачівці звикли вирішувати проблеми самостійно, не чекаючи допомоги сторонніх. І це правильний вектор розвитку села», - зауважив народний депутат Вячеслав Рубльов.

Нардеп завітав на свято разом із радниками голови Луцької районної ради Вірою Баландіною та Юрієм Ройком, депутатом Волинської обласної ради Юрієм Харченком, помічницею Людмилою Марадевич.

Юрій Ройко передав лобачівцям вітання від голови Луцької райради Олександра Омельчука, обажавши громаді процвітання, а мешканцям - міцного здоров'я та родинного затишку.

Крім того, у День села відбулася ще одна радісна подія - відкрили дитячий майданчик на території школи за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток.

Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО
Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО
Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО
Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО
Волинське село відсвяткувало 370-ту річницю заснування. ФОТО

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Теги: день народження, Лобачівка, Луцька райдрада
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