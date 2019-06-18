Винуватець смертельної аварії у Цумані 7 років проведе за ґратами





Про це повідомляє прокуратура Волині.



Увечері 23 жовтня 2020 року нетверезий молодик на дорозі в рідному селищі не впорався з керуванням автомобілем марки Ford,



У результаті ДТП 64-річний пасажир авто загинув.



Попри те, що водій не визнав своєї винуватості у тому, що сталося, її довели зібраними у ході досудового розслідування доказами. Тож наступних сім років молодик перебуватиме за ґратами.



За рішенням суду із винуватця ДТП також стягнуть 414 тисяч гривень завданої потерпілим моральної та матеріальної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річному жителю селища Цумань, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, Ківерцівський районний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі із позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.Про це повідомляє прокуратура Волині.Увечері 23 жовтня 2020 року нетверезий молодик на дорозі в рідному селищі не впорався з керуванням автомобілем марки Ford, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою і перекинувся У результаті ДТП 64-річний пасажир авто загинув.Попри те, що водій не визнав своєї винуватості у тому, що сталося, її довели зібраними у ході досудового розслідування доказами. Тож наступних сім років молодик перебуватиме за ґратами.За рішенням суду із винуватця ДТП також стягнуть 414 тисяч гривень завданої потерпілим моральної та матеріальної шкоди.

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