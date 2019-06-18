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Винуватець смертельної аварії у Цумані 7 років проведе за ґратами

Винуватець смертельної аварії у Цумані 7 років проведе за ґратами
30-річному жителю селища Цумань, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, Ківерцівський районний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі із позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Увечері 23 жовтня 2020 року нетверезий молодик на дорозі в рідному селищі не впорався з керуванням автомобілем марки Ford, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою і перекинувся.

У результаті ДТП 64-річний пасажир авто загинув.

Попри те, що водій не визнав своєї винуватості у тому, що сталося, її довели зібраними у ході досудового розслідування доказами. Тож наступних сім років молодик перебуватиме за ґратами.

За рішенням суду із винуватця ДТП також стягнуть 414 тисяч гривень завданої потерпілим моральної та матеріальної шкоди.

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Теги: аварія, ДТП, Цумань
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