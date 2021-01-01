У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО

Під час святкування Дня Підгайцівскої громади творчі колективи з усіх старостинських округів гуртом виконали пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» на слова Тараса Шевченка.Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.Такий флешмоб з нагоди Дня незалежності України та першої річниці об’єднаної територіальної громади ініціював заступник Підгайцівського сільського головиЗ його слів, ідею «рекорду Підгайцівської громади» виношував давно, коли ж озвучив її під час наради зі керівниками будинків культури, долучитися вирішили усі.Кілька місяців пішло на розучування нот, а вже 25 серпня на головній сцені у Підгайцях під акомпанемент оркестру Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» відбулось масове виконання твору Кобзаря.Диригував збірним хором директор клубу села Воротнів -