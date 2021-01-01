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У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО

У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО
Під час святкування Дня Підгайцівскої громади творчі колективи з усіх старостинських округів гуртом виконали пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» на слова Тараса Шевченка.

Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.

Такий флешмоб з нагоди Дня незалежності України та першої річниці об’єднаної територіальної громади ініціював заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.

З його слів, ідею «рекорду Підгайцівської громади» виношував давно, коли ж озвучив її під час наради зі керівниками будинків культури, долучитися вирішили усі.

Кілька місяців пішло на розучування нот, а вже 25 серпня на головній сцені у Підгайцях під акомпанемент оркестру Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» відбулось масове виконання твору Кобзаря.

Диригував збірним хором директор клубу села Воротнів - Олександр Галайда.
У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО
У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО
У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО
У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО
У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО

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Теги: Підгайці, святкування
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