У Підгайцях під час флешмобу заспівали відомий твір Кобзаря. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
Під час святкування Дня Підгайцівскої громади творчі колективи з усіх старостинських округів гуртом виконали пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» на слова Тараса Шевченка.
Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.
Такий флешмоб з нагоди Дня незалежності України та першої річниці об’єднаної територіальної громади ініціював заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.
З його слів, ідею «рекорду Підгайцівської громади» виношував давно, коли ж озвучив її під час наради зі керівниками будинків культури, долучитися вирішили усі.
Кілька місяців пішло на розучування нот, а вже 25 серпня на головній сцені у Підгайцях під акомпанемент оркестру Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» відбулось масове виконання твору Кобзаря.
Диригував збірним хором директор клубу села Воротнів - Олександр Галайда.
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Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.
Такий флешмоб з нагоди Дня незалежності України та першої річниці об’єднаної територіальної громади ініціював заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.
З його слів, ідею «рекорду Підгайцівської громади» виношував давно, коли ж озвучив її під час наради зі керівниками будинків культури, долучитися вирішили усі.
Кілька місяців пішло на розучування нот, а вже 25 серпня на головній сцені у Підгайцях під акомпанемент оркестру Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» відбулось масове виконання твору Кобзаря.
Диригував збірним хором директор клубу села Воротнів - Олександр Галайда.
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