Як в Україні обміняти зношені, вилучені з обігу або пошкоджені банкноти та монети





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Як повідомляє Національний банк України, для обміну зношених або пошкоджених банкнот та монет необхідно звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) або регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України.



Касир банку повинен без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти:



які мають ознаки значного зношення або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути;



зберегли цілу частину площею не менше ніж 55% своєї початкової площі;



розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менша ніж 55% початкової площі банкноти.



Порядок обміну банкнот:



Банк або фінансова установа зобов'язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти з використанням обладнання для роботи з готівкою, що забезпечує контроль ультрафіолетового, інфрачервоного, магнітного захисту, а також візуальний контроль проти світла, у відбитому світлі та із збільшенням не менше ніж у 10 разів. Якщо банкноти іноземної валюти з незначними пошкодженнями відповідають установленим банком-емітентом зразкам і зберегли ознаки платіжності, вони визнаються платіжними і мають прийматися.



Банкноти іноземної валюти, які в процесі використання значно зносились або мають значні пошкодження, приймаються у касах уповноважених банків, фінансових установ на інкасо. Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента, з яким укладено відповідну угоду, для здійснення обміну на нові банкноти. У разі сумніву щодо справжності банкнот іноземної валюти банки мають вилучити їх та надіслати для проведення досліджень до Національного банку. Крім цього, банк має також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти іноземної валюти за бажанням пред'явника на підставі заяви. Послуга надається безкоштовно. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення повертаються ініціатору дослідження. Підроблені грошові знаки вилучаються без відшкодування їхньої вартості та передаються Національній поліції України для проведення розслідувань.



Де обміняти вилучені з обігу банкноти та монети



Від 1 жовтня 2020 року українці не можуть використовувати під час розрахунків готівкою монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року. Ці грошові знаки перестали бути платіжними засобами та вилучені з готівкового обігу.



До 30 вересня 2021 року монету 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна обмінювати у будь-якому банку та Національному банку.



До 30 вересня 2022 року монети 1, 2, 5 копійок можна обміняти у Національному банку та уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Укрсиббанк.



До 30 вересня 2023 року монету 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна обміняти у Національному банку та уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Укрсиббанк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці можуть обміняти пошкоджені та вилучені з обігу гроші у банках України. Послуга з обміну вилучених банкнот (до 2003 року) доступна до 30 вересня 2023 року.Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua. Як повідомляє Національний банк України, для обміну зношених або пошкоджених банкнот та монет необхідно звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) або регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України.які мають ознаки значного зношення або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути;зберегли цілу частину площею не менше ніж 55% своєї початкової площі;розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менша ніж 55% початкової площі банкноти.Банк або фінансова установа зобов'язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти з використанням обладнання для роботи з готівкою, що забезпечує контроль ультрафіолетового, інфрачервоного, магнітного захисту, а також візуальний контроль проти світла, у відбитому світлі та із збільшенням не менше ніж у 10 разів. Якщо банкноти іноземної валюти з незначними пошкодженнями відповідають установленим банком-емітентом зразкам і зберегли ознаки платіжності, вони визнаються платіжними і мають прийматися.Банкноти іноземної валюти, які в процесі використання значно зносились або мають значні пошкодження, приймаються у касах уповноважених банків, фінансових установ на інкасо. Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента, з яким укладено відповідну угоду, для здійснення обміну на нові банкноти. У разі сумніву щодо справжності банкнот іноземної валюти банки мають вилучити їх та надіслати для проведення досліджень до Національного банку. Крім цього, банк має також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти іноземної валюти за бажанням пред'явника на підставі заяви. Послуга надається безкоштовно. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення повертаються ініціатору дослідження. Підроблені грошові знаки вилучаються без відшкодування їхньої вартості та передаються Національній поліції України для проведення розслідувань.Від 1 жовтня 2020 року українці не можуть використовувати під час розрахунків готівкою монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року. Ці грошові знаки перестали бути платіжними засобами та вилучені з готівкового обігу.До 30 вересня 2021 року монету 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна обмінювати у будь-якому банку та Національному банку.До 30 вересня 2022 року монети 1, 2, 5 копійок можна обміняти у Національному банку та уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Укрсиббанк.До 30 вересня 2023 року монету 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна обміняти у Національному банку та уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Укрсиббанк.

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