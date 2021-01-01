На Волині п'яний водій злетів у кювет та перекинувся, постраждала неповнолітня. ФОТО





Автопригода трапилася у суботу, 28 серпня, на автодорозі Головне – Куснище на Любомльщині, інформує



27-річний житель селище Головне, керуючи автомобілем ВАЗ – 2106 у стані алкогольного сп’яніння, злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок ДТП 16-річна пасажирка легковика, жителька Любомльщини, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція цієї статті передбачає до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.









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