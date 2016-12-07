У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО

У школі села Брани Мар’янівської громади представлені унікальні учнівські роботи зі стрінг-арту, лозоплетіння та випалювання по дереву.Про це повідомляє Луцька районна рада.Під час візиту у село Брани Мар’янівської громади голова Луцької районної ради, його радникта народний депутатзавітали до місцевої школи, у якій навчається 160 дітей.Гостей радо зустріла директорка навчального закладу, яка провела екскурсію школою та музеєм села, гордістю якого є Псалтир 1725 року видання.З’ясувалося, що, окрім налагодженого освітнього процесу, у школі на високому рівні розвинена гурткова діяльність. Зокрема, школярі займаються стрінг-артом (створення об’ємних картин за допомогою цвяхів та ниток), лозоплетінням, випалюванням по дереву.«У Бранівській школі працюють вчителі, які зуміли зацікавити дітей не лише навчальним процесом, а й позакласною роботою. Роботи, які створюють учні на гуртках, є справжніми шедеврами, їх треба показувати на виставках та у музеях», - поділився враженнями від побаченого голова райради Олександр Омельчук.