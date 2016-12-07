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У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО

У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У школі села Брани Мар’янівської громади представлені унікальні учнівські роботи зі стрінг-арту, лозоплетіння та випалювання по дереву.

Про це повідомляє Луцька районна рада.

Під час візиту у село Брани Мар’янівської громади голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко та народний депутат Вячеслав Рубльов завітали до місцевої школи, у якій навчається 160 дітей.

Гостей радо зустріла директорка навчального закладу Тамара Мороз, яка провела екскурсію школою та музеєм села, гордістю якого є Псалтир 1725 року видання.
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО

З’ясувалося, що, окрім налагодженого освітнього процесу, у школі на високому рівні розвинена гурткова діяльність. Зокрема, школярі займаються стрінг-артом (створення об’ємних картин за допомогою цвяхів та ниток), лозоплетінням, випалюванням по дереву.

«У Бранівській школі працюють вчителі, які зуміли зацікавити дітей не лише навчальним процесом, а й позакласною роботою. Роботи, які створюють учні на гуртках, є справжніми шедеврами, їх треба показувати на виставках та у музеях», - поділився враженнями від побаченого голова райради Олександр Омельчук.

У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО
У волинській школі виготовляють унікальні картини з цвяхів та ниток. ФОТО

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Теги: школа, картини, село Брани
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