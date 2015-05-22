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«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції

«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
Депутати Луцької районної ради Ольга Максим’як, Василина Сидорчук, Олександр Шабала, Катерина Антонюк, Тетяна Павлова-Багрійчук, Олена Карпюк, Оксана Бугайчук, Алла Сафонік долучилися до акції «Збери дитину Небесного воїна до першого класу».

Організатор благодійної акції - волонтерський рух «Меценати для солдата», який очолює Руслан Теліпський, йдеться на сайті Луцької районної ради.

Після забігу пам’яті «Шаную воїнів – біжу за Героїв України», що відбувся у Луцьку, в юнацькій бібліотеці відбулася зустріч із сім’ями загиблих в АТО.

Народний депутат Вячеслав Рубльов вручив Руслану Теліпському подяку за гідність і патріотизм, активну громадську та волонтерську діяльність, відданість Україні та її народу.

"Місія, яку виконує волонтерський рух Руслана Теліпського, без перебільшення благородна - психологічна та емоційна підтримка воїнів, допомога діткам, батьки яких не повернулися із війни.

Ми уже 6 років співпрацюємо із волонтерським центром «Серце патріота», а тепер окреслили спільні завдання і з Русланом Теліпським та керівницею підрозділу Всеукраїнської ГО «Об’єднання дружин і матерів ветеранів – бійців АТО» Катериною Свищ", - розповів нардеп.

Радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко передав від Олександра Омельчука слова вдячності матерям загиблих Героїв за те, що виховали справжніх борців за Україну.

«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції

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Теги: Луцька райрада, благодійна акція, діти, загиблі Герої
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