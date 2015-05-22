«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції

Ольга Максим’як, Василина Сидорчук, Олександр Шабала, Катерина Антонюк, Тетяна Павлова-Багрійчук, Олена Карпюк, Оксана Бугайчук, Алла Сафонік долучилися до акції «Збери дитину Небесного воїна до першого класу».



Організатор благодійної акції - волонтерський рух «Меценати для солдата», який очолює Руслан Теліпський, йдеться на сайті



Після забігу пам’яті «Шаную воїнів – біжу за Героїв України», що відбувся у Луцьку, в юнацькій бібліотеці відбулася зустріч із сім’ями загиблих в АТО.



Народний депутат Вячеслав Рубльов вручив Руслану Теліпському подяку за гідність і патріотизм, активну громадську та волонтерську діяльність, відданість Україні та її народу.



"Місія, яку виконує волонтерський рух Руслана Теліпського, без перебільшення благородна - психологічна та емоційна підтримка воїнів, допомога діткам, батьки яких не повернулися із війни.



Ми уже 6 років співпрацюємо із волонтерським центром «Серце патріота», а тепер окреслили спільні завдання і з Русланом Теліпським та керівницею підрозділу Всеукраїнської ГО «Об’єднання дружин і матерів ветеранів – бійців АТО» Катериною Свищ", - розповів нардеп.



Радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко передав від Олександра Омельчука слова вдячності матерям загиблих Героїв за те, що виховали справжніх борців за Україну.





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