Правоохоронці не можуть притягнути до відповідальності військового, який закидав камінням качку в луцькому парку





Про це інформує



Чоловік пообіцяв купити декілька диких качок і випустити у паркову водойму. Особу чоловіка вдалося встановити за допомогою соцмереж та камер спостереження. Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, правоохоронці не можуть притягнути військового до відповідальності.



"Згідно зі статтею 15 адміністративного кодексу України усі зібрані матеріали передали командиру військової частини для притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності", – розповіла інспекторка.



У якій частині служить військовослужбовець в поліції не розголошують.



Нагадаємо, 26 серпня гуляючи парком з дружиною чоловік почав кидати каміння в одну з качок, які плавали у парковому каналі. В одну із пташок лучанин поцілив декілька разів, від чого



Дії чоловіка зафіксували камери спостереження у парку. "Особливої жорстокості додає те, що він це зробив у присутності малолітніх осіб, а з цим чоловіком була дівчина, яка його не зупинила", – зазначили у департаменті муніципальної варти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річний військовослужбовець, який закидав камінням качку у Центральному парку обласного центру записав відео із вибаченнями за свої дії, проте до відповідальності його притягнути не можуть.Про це інформує Суспільне. Чоловік пообіцяв купити декілька диких качок і випустити у паркову водойму. Особу чоловіка вдалося встановити за допомогою соцмереж та камер спостереження. Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, правоохоронці не можуть притягнути військового до відповідальності."Згідно зі статтею 15 адміністративного кодексу України усі зібрані матеріали передали командиру військової частини для притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності", – розповіла інспекторка.У якій частині служить військовослужбовець в поліції не розголошують.Нагадаємо, 26 серпня гуляючи парком з дружиною чоловік почав кидати каміння в одну з качок, які плавали у парковому каналі. В одну із пташок лучанин поцілив декілька разів, від чого качка загинула. Дії чоловіка зафіксували камери спостереження у парку. "Особливої жорстокості додає те, що він це зробив у присутності малолітніх осіб, а з цим чоловіком була дівчина, яка його не зупинила", – зазначили у департаменті муніципальної варти.

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