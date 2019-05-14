«Луцькводоканал» придбає мобільний цех, який осушуватиме стічні води та усуватиме неприємний запах

Проблема критичного надлишку мулу, що накопичувався на очисних спорудах Луцька після очистки стічних вод, виникла ще десятки років тому. Саме переповнені мулові карти багато хто вважають однією з причин появи неприємних запахів у місті.На сьогодні керівництво КП «Луцькводоканал» у співпраці з Луцькою міською радою визначило та запровадило ряд ефективних кроків із вирішення питання. Серед запроваджених заходів – вивезено і планується вивезти 150 тисяч тонн мулу лише за два роки, знезараження мулу біопрепаратами, що усувають шкідливі випари, а також початок реалізації міжнародного проєкту капітальної реконструкції очисних споруд.На черзі – ще один важливий крок – придбання та встановлення найсучаснішої технології зневоднення стічних вод – мультишнекового дегідратора, який забезпечить швидке осушування мулу без його накопичення на мулових картах очисних споруд.«Мобільний цех механічного зневоднення Module D, або мультишнековий дегідратор – це найсучасніше обладнання для зневоднення і відділення осаду промислових і господарсько-побутових стічних вод, – розповів. – Накопичення мулу – це ключова проблема всіх очисних споруд в Україні, які працюють за принципом природного осідання і природного зневоднення. Такий метод призводить до величезних надлишків мулу, який займає великі площі, створює надмірне навантаження як на очисні споруди, так і на екологію. Простіше кажучи, залишковий мул від стоків, що заходять на очисні споруди, до повного висихання лишається на очисних спорудах протягом двох років. Ми докладаємо неймовірних зусиль для пришвидшення його висихання, для його перевалки і вивезення. Однак обсяги мулу непосильно великі. Тому минулого року ми запросили провідного виробника для спроби використання найсучаснішої технології зневоднення мулу з допомогою мультишнекового дегідратора. Він пройшов успішні випробування на наших очисних спорудах. Нам вдалося використати той функціонал, який покладається на цей пристрій. Тобто стічні води, які потрапляли на очисні, фактично одномоментно були віджаті і від них був забраний цей мул. Ми поставили мету придбати цей пристрій у вигляді мобільної установки. Він повністю розрахований на потужності наших очисних споруд. На сьогодні його можливо придбати шляхом фінансового лізингу, аби швидко ввести в експлуатацію. Уже оголошено тендерні процедури, процес досить складний, працюємо над залученням учасників і робимо все для того, аби на початку наступного року вже встановити і використовувати дегідратор. Паралельно в нас проведено максимальний об’єм робіт по вивезенню мулу, які триватимуть надалі.У результаті всіх передбачених дій ми будемо мати більш якісну і швидку очистку стічних вод, а також зменшення навантаження на екологію по викидах в атмосферне повітря з мулових карт очисних споруд».Мобільний цех механічного зневоднення Module D для зневоднення осаду промислових і господарсько-побутових стічних вод, який планують обладнати на очисних спорудах Луцька, буде застосовуватися в якості пересувного комплексу і вирішуватиме ряд проблем. Зокрема найважливіше питання для Луцька – швидке зневоднення осаду господарсько-побутових стічних вод, збільшення продуктивності існуючих очисних споруд.Переваги мобільного цеху механічного зневоднення Module D :- Повна готовність до запуску – для введення в експлуатацію досить підключити його до існуючих інженерних мереж і налаштувати параметри роботи обладнання (технологія plug- and-play);Висока ефективність зневоднення осаду. Технологія реалізована на основі мультидискового шнекового дегідратора – одного з найбільш надійних і ефективних видів устаткування для зневоднення, представленого на ринку;- Мінімальна потреба в проєктуванні. Продуктовий типоряд комплексів механічного зневоднення вже спроектований і розроблений, є всі паспорти на обладнання, необхідна тільки прив'язка готового рішення до проєкту. Готове заводське рішення дозволяє скоротити час на проєктування і узгодження документації, а також пов'язані з цим витрати;- Відсутність запаху. Цех механічного зневоднення Module D може бути виконаний в закритому виконанні та включати в себе систему очищення повітря, що дозволить мінімізувати санітарно-захисну зону;- Простота і зручність експлуатації. Все обладнання повністю автоматизоване, існує опція управління комплексом зневоднення за допомогою смартфона. Гнучкі настройки параметрів технологічного процесу дозволяють адаптувати роботу очисних споруд до індивідуальних особливостей об'єкта;- Мінімум експлуатаційних витрат. Зневоднення осаду відбувається за допомогою мультидискових шнекових дегідраторів, які відрізняються низьким споживанням промивної води і реагентів. Унікальна конструкція зневоднюючого барабана забезпечує його надійну і ефективну роботу протягом навіть 50 000 робочих годин, а потреба дегідратора у роботі обслуговуючого персоналу мінімальна;- Компактність. Його можна з легкістю розмістити на обмеженій території очисних споруд.Депутати Луцької міської ради підтримали проєкт рішення по наданню згоди на придбання обладнання даного обладнання. Наразі ведеться робота по оголошенню та проведенню тендеру та дотриманню всіх процедурних вимог закупівлі.