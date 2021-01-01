Таксиста, який не пропустив пішохода у Луцьку, притягнули до відповідальності
Сьогодні, 13:04
У Луцьку на водія-порушника склали адмінматеріали за ненадання переваги у русі пішоходові.
Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.
22 серпня у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому видно, як водій транспортного засобу Skoda Fabia на вулиці Шевченка, що у Луцьку, порушує ПДР.
29 серпня волинські патрульні встановили, що керував транспортним засобом 63-річний чоловік. Його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП та провели профілактичну бесіду, щодо недопущення таких дій у майбутньому.
Керманич зрозумів суть скоєного правопорушення та пообіцяв дотримуватися ПДР.
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Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.
22 серпня у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому видно, як водій транспортного засобу Skoda Fabia на вулиці Шевченка, що у Луцьку, порушує ПДР.
29 серпня волинські патрульні встановили, що керував транспортним засобом 63-річний чоловік. Його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП та провели профілактичну бесіду, щодо недопущення таких дій у майбутньому.
Керманич зрозумів суть скоєного правопорушення та пообіцяв дотримуватися ПДР.
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