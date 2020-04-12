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В Україну йде відчутне похолодання: синоптик назвала дату

В Україну йде відчутне похолодання: синоптик назвала дату
Дощі, які сьогодні йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на Сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - Північ, Центр, Південь. 31-го серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному "інтерсіті" дещо хаотично. На Заході +17+22, на Півночі +19+24, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів", - написала Діденко.

У Києві дощ буде сьогодні ввечері, найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.

1-го вересня дощова погода передбачається на Заході, Півночі та місцями в центральній частині. На Сході та Півдні буде сухо.Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.

Як вона зауважила, 2-го вересня відчутно похолодає.


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Теги: похолодання, Україна, синоптик
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