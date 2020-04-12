В Україну йде відчутне похолодання: синоптик назвала дату
Сьогодні, 13:10
Дощі, які сьогодні йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на Сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - Північ, Центр, Південь. 31-го серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному "інтерсіті" дещо хаотично. На Заході +17+22, на Півночі +19+24, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів", - написала Діденко.
У Києві дощ буде сьогодні ввечері, найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.
1-го вересня дощова погода передбачається на Заході, Півночі та місцями в центральній частині. На Сході та Півдні буде сухо.Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.
Як вона зауважила, 2-го вересня відчутно похолодає.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення - Північ, Центр, Південь. 31-го серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному "інтерсіті" дещо хаотично. На Заході +17+22, на Півночі +19+24, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів", - написала Діденко.
У Києві дощ буде сьогодні ввечері, найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.
1-го вересня дощова погода передбачається на Заході, Півночі та місцями в центральній частині. На Сході та Півдні буде сухо.Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього.
Як вона зауважила, 2-го вересня відчутно похолодає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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