У Луцьку бухгалтерка ошукала подругу на 100 тисяч





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 26 серпня, пише



Як вбачається з вироку суду, жінки дружили близько 12 років. Впродовж останніх 11 років підсудна неофіційно працювала бухгалтером у своєї подруги-нотаріуса. Тож мала доступ до банківського рахунку останньої і використала це як можливість незаконного збагачення.



Вперше жінка перерехувала кошти у сумі 4 500 гривень на рахунок знайомої у жовтні 2018 року. Після чого попросила її зняти готівку у банкоматі. Знайома шахрайки нічого не знала про походження цих коштів. Усвідомивши безкарність, бухгалтерка систематично продовжувала подібні операції із рахунком своєї роботодавиці.



Злочинна діяльність тривала пів року, допоки працівники банку не повідомили нотаріуса, що на рахунку недостатньо коштів для сплати податків. Загалом шахрайка зняла з рахунку 101 200 гривень. Після дзвінка з банку потерпіа попросила бухгалтерку пояснити ситуацію. Та, у свою чергу, попросила нікому не розповідати про те, що сталося, і пообіцяла повернути кошти. Однак, так цього і не зробила. Тож ошукана була змушена звернутися до правоохоронців та подати цивільний позов про відшкодування завданої матеріальної шкоди. У суді потерпіла наполягала на реальному покаранні.



Дослідивши всі обставини справи, суд призначив шахрайці покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком тривалістю два роки. Окрім того жінці доведеться повернути незаконно присвоєні кошти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бухгалтерка з Луцька, яка впродовж пів року незаконно знімала кошти з рахунку нотаріуса, на яку працювала, отримала покарання за шахрайство.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 26 серпня, пише ІА "Конкурент". Як вбачається з вироку суду, жінки дружили близько 12 років. Впродовж останніх 11 років підсудна неофіційно працювала бухгалтером у своєї подруги-нотаріуса. Тож мала доступ до банківського рахунку останньої і використала це як можливість незаконного збагачення.Вперше жінка перерехувала кошти у сумі 4 500 гривень на рахунок знайомої у жовтні 2018 року. Після чого попросила її зняти готівку у банкоматі. Знайома шахрайки нічого не знала про походження цих коштів. Усвідомивши безкарність, бухгалтерка систематично продовжувала подібні операції із рахунком своєї роботодавиці.Злочинна діяльність тривала пів року, допоки працівники банку не повідомили нотаріуса, що на рахунку недостатньо коштів для сплати податків. Загалом шахрайка зняла з рахунку 101 200 гривень. Після дзвінка з банку потерпіа попросила бухгалтерку пояснити ситуацію. Та, у свою чергу, попросила нікому не розповідати про те, що сталося, і пообіцяла повернути кошти. Однак, так цього і не зробила. Тож ошукана була змушена звернутися до правоохоронців та подати цивільний позов про відшкодування завданої матеріальної шкоди. У суді потерпіла наполягала на реальному покаранні.Дослідивши всі обставини справи, суд призначив шахрайці покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком тривалістю два роки. Окрім того жінці доведеться повернути незаконно присвоєні кошти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію