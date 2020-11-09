На «Ягодині» затримали індійця з фальшивим паспортом, який хотів потрапити до Польщі
Сьогодні, 13:32
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили в іноземця підроблений паспорт.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Учора, 29 серпня, ввечері пасажир автобуса, який прямував до Варшави через пункт пропуску «Ягодин», надав інспектору на контроль паспорт громадянина Греції. Під час перевірки у прикордонного наряду виникли певні сумніви щодо документа, тому його дослідили ретельніше. В результаті поглибленого вивчення паспорта охоронці кордону виявили ознаки підробки. Сторінка, що містить інформацію про власника, була замінена.
Згодом з’ясувалося, що іноземець є громадянином Індії. Він мав намір незаконно потрапити до країн ЄС, скориставшись фальшивкою.
Стосовно чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.
Підробку прикордонники вилучили, а за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомили співробітників Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Учора, 29 серпня, ввечері пасажир автобуса, який прямував до Варшави через пункт пропуску «Ягодин», надав інспектору на контроль паспорт громадянина Греції. Під час перевірки у прикордонного наряду виникли певні сумніви щодо документа, тому його дослідили ретельніше. В результаті поглибленого вивчення паспорта охоронці кордону виявили ознаки підробки. Сторінка, що містить інформацію про власника, була замінена.
Згодом з’ясувалося, що іноземець є громадянином Індії. Він мав намір незаконно потрапити до країн ЄС, скориставшись фальшивкою.
Стосовно чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.
Підробку прикордонники вилучили, а за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомили співробітників Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Туреччина впроваджує нові правила для туристів
Сьогодні, 14:06
Скільки у Луцьку витратять на святкування Дня міста
Сьогодні, 13:50
На «Ягодині» затримали індійця з фальшивим паспортом, який хотів потрапити до Польщі
Сьогодні, 13:32
«KROSCHU LUTSK»: літній кубок та підготовка до чемпіонату Волині
Сьогодні, 13:24
В Україну йде відчутне похолодання: синоптик назвала дату
Сьогодні, 13:10