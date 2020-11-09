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На «Ягодині» затримали індійця з фальшивим паспортом, який хотів потрапити до Польщі

На «Ягодині» затримали індійця з фальшивим паспортом, який хотів потрапити до Польщі
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили в іноземця підроблений паспорт.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Учора, 29 серпня, ввечері пасажир автобуса, який прямував до Варшави через пункт пропуску «Ягодин», надав інспектору на контроль паспорт громадянина Греції. Під час перевірки у прикордонного наряду виникли певні сумніви щодо документа, тому його дослідили ретельніше. В результаті поглибленого вивчення паспорта охоронці кордону виявили ознаки підробки. Сторінка, що містить інформацію про власника, була замінена.

Згодом з’ясувалося, що іноземець є громадянином Індії. Він мав намір незаконно потрапити до країн ЄС, скориставшись фальшивкою.
Стосовно чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

Підробку прикордонники вилучили, а за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомили співробітників Національної поліції.

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Теги: Ягодин, фальшивий паспорт, прикордонники
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