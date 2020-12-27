Туреччина впроваджує нові правила для туристів





Про це



Туристи і жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин.



Нові обмеження діятимуть:



на громадських заходах (концерти);

в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);

під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди і т. д.).

Так, працівники зазначених вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході «код HES», який є системою відстеження COVID.



Він буде визначати чи щеплена людина від коронавірусу або одужала, а також зможе встановлювати наявність негативного ПЛР-тесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині з 6 вересня набудуть чинності нові правила карантину для невакцинованих громадян.Про це повідомляє "Слово і Діло".Туристи і жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин.Нові обмеження діятимуть:на громадських заходах (концерти);в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди і т. д.).Так, працівники зазначених вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході «код HES», який є системою відстеження COVID.Він буде визначати чи щеплена людина від коронавірусу або одужала, а також зможе встановлювати наявність негативного ПЛР-тесту.

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