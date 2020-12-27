Туреччина впроваджує нові правила для туристів
Сьогодні, 14:06
У Туреччині з 6 вересня набудуть чинності нові правила карантину для невакцинованих громадян.
Про це повідомляє "Слово і Діло".
Туристи і жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин.
Нові обмеження діятимуть:
на громадських заходах (концерти);
в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);
під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди і т. д.).
Так, працівники зазначених вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході «код HES», який є системою відстеження COVID.
Він буде визначати чи щеплена людина від коронавірусу або одужала, а також зможе встановлювати наявність негативного ПЛР-тесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Слово і Діло".
Туристи і жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин.
Нові обмеження діятимуть:
на громадських заходах (концерти);
в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);
під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди і т. д.).
Так, працівники зазначених вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході «код HES», який є системою відстеження COVID.
Він буде визначати чи щеплена людина від коронавірусу або одужала, а також зможе встановлювати наявність негативного ПЛР-тесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям
Сьогодні, 14:37
Туреччина впроваджує нові правила для туристів
Сьогодні, 14:06
Скільки у Луцьку витратять на святкування Дня міста
Сьогодні, 13:50
На «Ягодині» затримали індійця з фальшивим паспортом, який хотів потрапити до Польщі
Сьогодні, 13:32