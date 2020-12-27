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Туреччина впроваджує нові правила для туристів

Туреччина впроваджує нові правила для туристів
У Туреччині з 6 вересня набудуть чинності нові правила карантину для невакцинованих громадян.

Про це повідомляє "Слово і Діло".

Туристи і жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Нові обмеження діятимуть:

на громадських заходах (концерти);
в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);
під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди і т. д.).
Так, працівники зазначених вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході «код HES», який є системою відстеження COVID.

Він буде визначати чи щеплена людина від коронавірусу або одужала, а також зможе встановлювати наявність негативного ПЛР-тесту.

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Теги: Туреччина, туристи
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