До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО

З нагоди Дня міста Луцька у Центрі туристичної інформації та послуг з'явилась нова сувенірна продукція із візуальним стилем, розробленим до свята.Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста.Додають, що футболки є і для найменших.Нагадаємо, День міста цього року відзначатимуть два дні у вересні. Датою відзначення Дня містаТрадиційно День міста святкували у другі суботу та неділю вересня. Проте у 2021 році на суботу припадає День усікновення голови Івана Предтечі, а також чергова річниця теракту 11 вересня у США, тому святкування вирішили перенести.До слова, 4 вересня, на День міста,