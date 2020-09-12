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До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО

До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
З нагоди Дня міста Луцька у Центрі туристичної інформації та послуг з'явилась нова сувенірна продукція із візуальним стилем, розробленим до свята.

Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста.

Додають, що футболки є і для найменших.

Нагадаємо, День міста цього року відзначатимуть два дні у вересні. Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році встановили перші суботу та неділю вересня – 4-5 вересня.

Традиційно День міста святкували у другі суботу та неділю вересня. Проте у 2021 році на суботу припадає День усікновення голови Івана Предтечі, а також чергова річниця теракту 11 вересня у США, тому святкування вирішили перенести.

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До слова, 4 вересня, на День міста, не працюватимуть ринки на вулицях Глушець та Замкова.

До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО

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Теги: День міста, Луцьк, суверніа продукція
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