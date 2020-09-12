До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:40
З нагоди Дня міста Луцька у Центрі туристичної інформації та послуг з'явилась нова сувенірна продукція із візуальним стилем, розробленим до свята.
Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста.
Додають, що футболки є і для найменших.
Нагадаємо, День міста цього року відзначатимуть два дні у вересні. Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році встановили перші суботу та неділю вересня – 4-5 вересня.
Традиційно День міста святкували у другі суботу та неділю вересня. Проте у 2021 році на суботу припадає День усікновення голови Івана Предтечі, а також чергова річниця теракту 11 вересня у США, тому святкування вирішили перенести.
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До слова, 4 вересня, на День міста, не працюватимуть ринки на вулицях Глушець та Замкова.
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Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста.
Додають, що футболки є і для найменших.
Нагадаємо, День міста цього року відзначатимуть два дні у вересні. Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році встановили перші суботу та неділю вересня – 4-5 вересня.
Традиційно День міста святкували у другі суботу та неділю вересня. Проте у 2021 році на суботу припадає День усікновення голови Івана Предтечі, а також чергова річниця теракту 11 вересня у США, тому святкування вирішили перенести.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
До слова, 4 вересня, на День міста, не працюватимуть ринки на вулицях Глушець та Замкова.
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