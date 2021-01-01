Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям





Більш детально про те, як відрізнити справжні купюри від підробки - у матеріалі



Крок 1. Перевірте банкноту на дотик



Як повідомляють у Нацбанку, ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображень з лицьового боку.



Для прикладу наведені збільшені зображення:



написи та зображення;

елемент для людей з послабленим зором;

фрагмент портрета.



Крок 2. Подивись на банкноту проти світла



Під час розгляду банкноти проти світла з'являється портрет історичного діяча та цифрового позначення номіналу.



Крім того, усі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.



Крок 3. Змінити кут нахилу банкноти



Під час зміни кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки. Також спостерігається кінетичний ефект - поступові зміни та переходи кольорів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України випускає банкноти і монети, що мають сучасний дизайн та надійний захист. Не дивлячись на це, шахраї виявляють нові способи створення фальшивих купюр, через що страждають звичайні українці. Тому варто перевіряти купюри на справжність.Більш детально про те, як відрізнити справжні купюри від підробки - у матеріалі ТСН.ua. Крок 1. Перевірте банкноту на дотикЯк повідомляють у Нацбанку, ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображень з лицьового боку.Для прикладу наведені збільшені зображення:написи та зображення;елемент для людей з послабленим зором;фрагмент портрета.Крок 2. Подивись на банкноту проти світлаПід час розгляду банкноти проти світла з'являється портрет історичного діяча та цифрового позначення номіналу.Крім того, усі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.Крок 3. Змінити кут нахилу банкнотиПід час зміни кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки. Також спостерігається кінетичний ефект - поступові зміни та переходи кольорів.

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