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Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям

Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям
Національний банк України випускає банкноти і монети, що мають сучасний дизайн та надійний захист. Не дивлячись на це, шахраї виявляють нові способи створення фальшивих купюр, через що страждають звичайні українці. Тому варто перевіряти купюри на справжність.

Більш детально про те, як відрізнити справжні купюри від підробки - у матеріалі ТСН.ua.

Крок 1. Перевірте банкноту на дотик

Як повідомляють у Нацбанку, ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображень з лицьового боку.

Для прикладу наведені збільшені зображення:
Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям

написи та зображення;
елемент для людей з послабленим зором;
фрагмент портрета.

Крок 2. Подивись на банкноту проти світла

Під час розгляду банкноти проти світла з'являється портрет історичного діяча та цифрового позначення номіналу.
Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям

Крім того, усі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.
Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям

Крок 3. Змінити кут нахилу банкноти

Під час зміни кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки. Також спостерігається кінетичний ефект - поступові зміни та переходи кольорів.
Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям
Як самостійно перевірити підроблені гроші: порада українцям

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Теги: купюри, банкноти, підробка
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