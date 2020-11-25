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У Луцьку домашній тиран побив поліцейського під час затримання

У Луцьку домашній тиран побив поліцейського під час затримання
У Луцьку чоловік чинив опір працівнику поліції. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

У суботу 28 серпня, поліцейські опрацьовували повідомлення про скоєння домашнього насильства 30-річним лучанином. Під час здійснення адміністративного затримання та супроводу правопорушника до службового авто він вчинив опір співробітнику сектору протидії домашньому насильству, зокрема, наніс удар у голову правоохоронцю.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Факт нанесення тілесних ушкоджень представнику правоохоронного органу зафіксували, порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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Теги: насильство, побиття поліцейського, Луцьк
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