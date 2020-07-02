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Вартість газу у вересні не зміниться, – «Волиньгаз Збут»

Вартість газу у вересні не зміниться, – «Волиньгаз Збут»
Вартість газу для клієнтів «Волиньгаз Збуту» у вересні не зміниться. Ціна кубометра газу для побутових клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», у вересні залишається незмінною – 7,99 грн.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зауважують, що це одна з найнижчих цін в Україні. Адже в деяких постачальників вартість блакитного палива перевищила 20 грн за м3.

«Наразі ми пропонуємо клієнтам два тарифи – «Твій газ Річний» і «Твій газ Рівномірний платіж». Вартість кубометра газу в цих тарифах – 7,99 грн. Діють вони до 30 квітня 2022 року, – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук. – Від тарифу «Твій газ Місячний» ми були змушені відмовитися. Це пов’язано зі стрімким здорожчанням природного газу в Україні та Європі. Тариф припинив дію з 1 серпня 2021 року. Споживачі, які були підключені до цього тарифу, обрали собі іншу комерційну пропозицію».

Нагадаємо, раніше інформували про зміни у вартості блакитного палива на Волині.

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Теги: тариф, газ, Волинь
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