Вартість газу у вересні не зміниться, – «Волиньгаз Збут»
Сьогодні, 15:30
Вартість газу для клієнтів «Волиньгаз Збуту» у вересні не зміниться. Ціна кубометра газу для побутових клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», у вересні залишається незмінною – 7,99 грн.
Про це інформує пресслужба компанії.
Зауважують, що це одна з найнижчих цін в Україні. Адже в деяких постачальників вартість блакитного палива перевищила 20 грн за м3.
«Наразі ми пропонуємо клієнтам два тарифи – «Твій газ Річний» і «Твій газ Рівномірний платіж». Вартість кубометра газу в цих тарифах – 7,99 грн. Діють вони до 30 квітня 2022 року, – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук. – Від тарифу «Твій газ Місячний» ми були змушені відмовитися. Це пов’язано зі стрімким здорожчанням природного газу в Україні та Європі. Тариф припинив дію з 1 серпня 2021 року. Споживачі, які були підключені до цього тарифу, обрали собі іншу комерційну пропозицію».
Нагадаємо, раніше інформували про зміни у вартості блакитного палива на Волині.
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Про це інформує пресслужба компанії.
Зауважують, що це одна з найнижчих цін в Україні. Адже в деяких постачальників вартість блакитного палива перевищила 20 грн за м3.
«Наразі ми пропонуємо клієнтам два тарифи – «Твій газ Річний» і «Твій газ Рівномірний платіж». Вартість кубометра газу в цих тарифах – 7,99 грн. Діють вони до 30 квітня 2022 року, – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук. – Від тарифу «Твій газ Місячний» ми були змушені відмовитися. Це пов’язано зі стрімким здорожчанням природного газу в Україні та Європі. Тариф припинив дію з 1 серпня 2021 року. Споживачі, які були підключені до цього тарифу, обрали собі іншу комерційну пропозицію».
Нагадаємо, раніше інформували про зміни у вартості блакитного палива на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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