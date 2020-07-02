Вартість газу у вересні не зміниться, – «Волиньгаз Збут»





Про це інформує пресслужба компанії.



Зауважують, що це одна з найнижчих цін в Україні. Адже в деяких постачальників вартість блакитного палива перевищила 20 грн за м3.



«Наразі ми пропонуємо клієнтам два тарифи – «Твій газ Річний» і «Твій газ Рівномірний платіж». Вартість кубометра газу в цих тарифах – 7,99 грн. Діють вони до 30 квітня 2022 року, – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук. – Від тарифу «Твій газ Місячний» ми були змушені відмовитися. Це пов’язано зі стрімким здорожчанням природного газу в Україні та Європі. Тариф припинив дію з 1 серпня 2021 року. Споживачі, які були підключені до цього тарифу, обрали собі іншу комерційну пропозицію».



Нагадаємо, раніше інформували про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість газу для клієнтів «Волиньгаз Збуту» у вересні не зміниться. Ціна кубометра газу для побутових клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», у вересні залишається незмінною – 7,99 грн.Про це інформує пресслужба компанії.Зауважують, що це одна з найнижчих цін в Україні. Адже в деяких постачальників вартість блакитного палива перевищила 20 грн за м3.«Наразі ми пропонуємо клієнтам два тарифи – «Твій газ Річний» і «Твій газ Рівномірний платіж». Вартість кубометра газу в цих тарифах – 7,99 грн. Діють вони до 30 квітня 2022 року, – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут». – Від тарифу «Твій газ Місячний» ми були змушені відмовитися. Це пов’язано зі стрімким здорожчанням природного газу в Україні та Європі. Тариф припинив дію з 1 серпня 2021 року. Споживачі, які були підключені до цього тарифу, обрали собі іншу комерційну пропозицію».Нагадаємо, раніше інформували про зміни у вартості блакитного палива на Волині.

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