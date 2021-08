Вчитель з Волині стане одним з експертів міжнародного проєкту

У проєкті “From teacher to coach” ("Від вчителя до тренера") 20 вчителів історії з 4 країн (України, Білорусі, Росії, Німеччини) розроблять курс підвищення кваліфікації для освітян та освітянок. Серед них – вчитель з Володимира-Волинського.Про це інформує міська рада.Одним з п’яти українських вчителів, які будуть створювати нові уроки за європейським зразком, став вчитель Володимир Волинської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №5 імені Анатолія Кореневського. Він долучиться до розробки курсу “From Teacher to Coach” та стане частиною міжнародної команди фахівців. Загалом 60 вчителів історії з різних областей України зголосилися взяти участь у цьому проєкті. Із загальної кількості претендентів на участь у проєкті, який передбачає розробку курсу підвищення кваліфікації для освітян, відібрали 5 вчителів з України.У проєкті “From teacher to coach” ("Від вчителя до тренера") 20 вчителів історії з чотирьох країн (України, Білорусі, Росії, Німеччини) розроблять курс підвищення кваліфікації для освітян та освітянок. Тема – «Нищівна війна проти Радянського Союзу з точки зору “забутих” жертв націонал-соціалізму». Одним з результатів проєкту стане цифровий посібник, який складатиметься із чотирьох модулів. У співпраці з місцевими НУО або державними центрами підвищення кваліфікації тренери та тренерки будуть викладати цей курс вчителям історії області.