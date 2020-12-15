У Луцьку мешканці 13 будинків сидять без гарячої води
Сьогодні, 15:56
На вулиці Станіславського розпочалися роботи з ліквідації витоку. Без гарячої води залишилися споживачі двох центральних теплових пунктів.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Сьогодні, 30 серпня, розпочалися роботи з ліквідації витоку на теплових мережах котельні на вул. Боженка, 32, у зв’язку з чим тимчасово зупинили роботу двох центральних теплових пунктів на вул. Гнідавській, 65 і вул. Даньшина, 10. Витік стався напередодні поблизу будинку на вул. Станіславського, 50 під дорогою на трубопроводі 325мм.
Споживачами ЦТП на вул. Гнідавська, 65 є мешканці житлових будинків на вул. Гнідавська, 63, 63а, 63б, 63в, 65, вул. Станіславського, 11, 11а, вул. Марка Вовчка, 11.
Споживачами ЦТП на вул. Даньшина, 10 є мешканці житлових будинків на вул. Львівська, 73, 73а, вул. Потебні, 52а, 58, вул. Черняховського, 1.
Про завершення робіт та відновлення послуги обіцяють повідомити додатково.
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Сьогодні, 30 серпня, розпочалися роботи з ліквідації витоку на теплових мережах котельні на вул. Боженка, 32, у зв’язку з чим тимчасово зупинили роботу двох центральних теплових пунктів на вул. Гнідавській, 65 і вул. Даньшина, 10. Витік стався напередодні поблизу будинку на вул. Станіславського, 50 під дорогою на трубопроводі 325мм.
Споживачами ЦТП на вул. Гнідавська, 65 є мешканці житлових будинків на вул. Гнідавська, 63, 63а, 63б, 63в, 65, вул. Станіславського, 11, 11а, вул. Марка Вовчка, 11.
Споживачами ЦТП на вул. Даньшина, 10 є мешканці житлових будинків на вул. Львівська, 73, 73а, вул. Потебні, 52а, 58, вул. Черняховського, 1.
Про завершення робіт та відновлення послуги обіцяють повідомити додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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