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У Луцьку мешканці 13 будинків сидять без гарячої води

У Луцьку мешканці 13 будинків сидять без гарячої води
На вулиці Станіславського розпочалися роботи з ліквідації витоку. Без гарячої води залишилися споживачі двох центральних теплових пунктів.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Сьогодні, 30 серпня, розпочалися роботи з ліквідації витоку на теплових мережах котельні на вул. Боженка, 32, у зв’язку з чим тимчасово зупинили роботу двох центральних теплових пунктів на вул. Гнідавській, 65 і вул. Даньшина, 10. Витік стався напередодні поблизу будинку на вул. Станіславського, 50 під дорогою на трубопроводі 325мм.

Споживачами ЦТП на вул. Гнідавська, 65 є мешканці житлових будинків на вул. Гнідавська, 63, 63а, 63б, 63в, 65, вул. Станіславського, 11, 11а, вул. Марка Вовчка, 11.

Споживачами ЦТП на вул. Даньшина, 10 є мешканці житлових будинків на вул. Львівська, 73, 73а, вул. Потебні, 52а, 58, вул. Черняховського, 1.

Про завершення робіт та відновлення послуги обіцяють повідомити додатково.

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Теги: гаряча вода, ремонт
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