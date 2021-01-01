Смертельна ДТП на Волині: зіткнулися ВАЗ та Volkswagen





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо встановлено, що 49-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Transporter, під керуванням 51-річного волинянина.



Внаслідок зіткнення водій ВАЗу загинув.



На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини трагедії.



За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна автопригода трапилася сьогодні, 30 серпня, близько 12-ої години на автодорозі сполученням Куснище – Головне. Зіткнулися ВА3 – 2106 та Volkswagen Transporter.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Попередньо встановлено, що 49-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Transporter, під керуванням 51-річного волинянина.Внаслідок зіткнення водій ВАЗу загинув.На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини трагедії.За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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