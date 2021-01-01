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Смертельна ДТП на Волині: зіткнулися ВАЗ та Volkswagen

Смертельна ДТП на Волині: зіткнулися ВАЗ та Volkswagen
Смертельна автопригода трапилася сьогодні, 30 серпня, близько 12-ої години на автодорозі сполученням Куснище – Головне. Зіткнулися ВА3 – 2106 та Volkswagen Transporter.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо встановлено, що 49-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Transporter, під керуванням 51-річного волинянина.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗу загинув.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини трагедії.

За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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Теги: ДТП, Ковельщина, смерть
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