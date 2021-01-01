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У луцькому виші використовуватимуть апарат, який вчитиме релаксувати

У луцькому виші використовуватимуть апарат, який вчитиме релаксувати
У рамках співпраці ЛНТУ та Люблінського Католицького Університету ім. Іоана Павла ІІ, у нашому університеті з’явиться апарат BIOFEEDBACK.

Про це йдеться на сайті вишу.

Його мета - навчити людей концентрувати увагу та релаксувати. Біологічний зворотній зв’язок – це сучасна технологія, яка дає можливість дослідити техніку розуму-тіла і є свого роду «фізіологічним дзеркалом» людини, в якому відображаються її внутрішні процеси. Ця технологія може застосовуватись в сферах медицини, науки та техніки.

Часто в житті люди зустрічаються з вигораннями, нервовими зривами, а BIOFEEDBACK може навчити їх розслаблятися та концентруватися лише на важливих питаннях, а також підвищити стресостійкість та продуктивність. Після застосування апарату люди стають спокійними, врівноваженими та розслабленими.

За словами проектного менеджера, професора Олени Ковальчук, в ЛНТУ планують застосовувати BIOFEEDBACK для наукових досліджень, а також в процесі навчання студентів. А ще він стане в пригоді для викладачів, як спосіб психологічного розвантаження та в якості тренажера концентрації.

Сьогодні в ЛНТУ уже мали можливість випробувати дію апарату на собі та навчитися використовувати обладнання викладачі ЗВО. Відповідні тренінги триватимуть три дні, після чого науково-педагогічні працівники університету пройдуть тест на перевірку здобутих навичок та отримають сертифікати.

Окрім того, відчують ефективність апарату працівники митної та прикордонної служби, які є учасниками тренінгів, в рамках співпраці університетів.

Нагадаємо, що навчання відбувається у рамках проекту «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів». Його метою є посилення взаємодії обох регіонів, підвищення ефективності перевірок на кордонах, шляхом підняття компетентності та кваліфікації працівників польсько-українських прикордонних та митних служб, а також отримання та поширення комплексної інформації в галузі управління кордонами.

Для учасників проекту уже відбулося навчання з міжособистісних та соціальних навичок, яке провів тренер професор Яцек Собек (Польща, Люблінський католицький університет Івана Павла II). Сьогодні професор Лілія Сухоцька та асистент Марта Коцюба показали працівникам ЛНТУ, як проводити навчання з біологічного зворотного зв’язку для працівників різних професій, а також ветеранів АТО/ООС.

Уже днями в ЛНТУ відбудеться офіційна передача пристрою для проведення навчань з біологічного зворотного зв’язку.


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Теги: ЛНТУ, тестування, прилад
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