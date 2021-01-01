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Смертельна ДТП на Волині: лікарі повідомили про стан другого водія

Смертельна ДТП на Волині: лікарі повідомили про стан другого водія
На автомобільній дорозі між селами Куснища та Головне Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий ВА3-2106 та мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Аварія трапилася орієнтовно о 12 годині 30 серпня, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.

За кермом жигулі перебував 49-річний водій. Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen Transporter. Зі слів Марини Балдич, унаслідок зіткнення травмувався 51-річний водій іншого авто. Пасажирів в обох автомобілях не було.

Як повідомив Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік, у результаті лобового зіткнення водій буса отримав закриту черепно-мозкову травму та незначні пошкодження. Чоловіка госпіталізували до Любомльського територіального медичного об'єднання.

"Як мені відомо, водій, який загинув, не тормозив і виїхав прямо на зустрічну", – зазначив медик.

Всі обставини аварії на місці з'ясовує слідчо-оперативна група поліції. За фактом летальної автопригоди відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: смертельна аварія, Ковельський район, потерпілий
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