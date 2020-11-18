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Де у Луцьку будуть відключати світло 31 серпня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 31 серпня. АДРЕСИ
У Луцьку у зв'язку із здійсненням технічних робіт, у вівторок, 31 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.

Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

З 09:00-17:00 - вул. вул. Глибока, вул. Селищна, вул. Соборності, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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Коментарі 1
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Щиро вдячні за батьківську турботу про спальні райони Луцька.А мо" краще було б десь на Київському майдані чи на Богдана Хмельницького. Все одно ці слуги (що народу, що громади) ніц не роблять.
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