Де у Луцьку будуть відключати світло 31 серпня. АДРЕСИ





Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



З 09:00-17:00 - вул. вул. Глибока, вул. Селищна, вул. Соборності, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв'язку із здійсненням технічних робіт, у вівторок, 31 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:З 09:00-17:00 - вул. вул. Глибока, вул. Селищна, вул. Соборності, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію