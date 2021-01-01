31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 31 серпня, день народження святкує Заслужений економіст України, чудова людина, чарівна жінка Любов Юріївна Івевакова (на фото).
Також у цей день своє особисте свято відзначають український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан та журналістка Людмила Приймачук.
Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.
31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Георгій, Григорій, Євгеній, Лев, Лука, Макарій, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день обізнаності про передозування.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на конях в цей день. Навпаки, коней необхідно обов'язково добре нагодувати.
- Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.
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Також у цей день своє особисте свято відзначають український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан та журналістка Людмила Приймачук.
Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.
31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Георгій, Григорій, Євгеній, Лев, Лука, Макарій, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день обізнаності про передозування.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на конях в цей день. Навпаки, коней необхідно обов'язково добре нагодувати.
- Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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