Магнітні бурі у вересні: як вберегтися





Коли їх очікувати і як убезпечити себе від магнітних бур — в матеріалі



Перша магнітна буря проявить свою активність 6 вересня. Потужний потік сонячного вітру, викликаний сильною спалахом, досягне Землі. Перш за все на це відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, ті, хто перенесли інфаркт або інсульт.



Друга хвиля накриє планету 26 вересня. Буря буде особливо потужною, тому погане самопочуття можуть відчути абсолютно всі люди, а особливо, метеозалежні. Варто за можливості відмовитися в ці дні від фізичної чи інтелектуальної праці, важливих зустрічей, рішень і т.п.



На тлі потужних магнітних бур лікарі реєструють хвилю інфарктів, тому людям в зоні ризику потрібно бути особливо обережними.



Відзначимо, що метеозалежні люди відчувають наближення бурі і без попередження.



Симптоми:



Головні болі, мігрень, безсоння, скачки артеріального тиску;

Дратівливість і спалахи гніву, емоційна нестабільність;

Неуважність, втома, занепад сил, зниження концентрації;

Зниження сексуальної активності;

Втрата апетиту;

Загострення хронічних захворювань;

Почастішання серцебиття, тахікардія.



Профілактика:



Приготувати знеболювальні препарати, але не займатися самолікуванням. Медикаменти повинні бути узгоджені з лікарем;

Відмовитися від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної і смаженої їжі;

Повноцінний сон — не менше 7-8 годин на день;

Пити трав'яний чай — з ромашки, м'яти, липи тощо;

За можливості більше перебувати в спокійній атмосфері або на відпочинку, частіше гуляти на свіжому повітрі;

Відкласти ухвалення важливих рішень на більш сприятливий час ;.

Якщо дотримуватися цих нескладних умов, наслідки пройдуть практично непомітно для організму. Але варто відзначити, що повного захисту від магнітних бур не існує.



Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на сонячні спалахи. Поки у світовому науковому співтоваристві немає одностайності щодо впливу магнітних бур на здоров'я і самопочуття людей.

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