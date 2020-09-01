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Магнітні бурі у вересні: як вберегтися

Магнітні бурі у вересні: як вберегтися
У вересні 2021 року очікуються всього 2 магнітні бурі, але вони будуть дуже потужними.

Коли їх очікувати і як убезпечити себе від магнітних бур — в матеріалі ТСН.ua.

Перша магнітна буря проявить свою активність 6 вересня. Потужний потік сонячного вітру, викликаний сильною спалахом, досягне Землі. Перш за все на це відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, ті, хто перенесли інфаркт або інсульт.

Друга хвиля накриє планету 26 вересня. Буря буде особливо потужною, тому погане самопочуття можуть відчути абсолютно всі люди, а особливо, метеозалежні. Варто за можливості відмовитися в ці дні від фізичної чи інтелектуальної праці, важливих зустрічей, рішень і т.п.

На тлі потужних магнітних бур лікарі реєструють хвилю інфарктів, тому людям в зоні ризику потрібно бути особливо обережними.

Відзначимо, що метеозалежні люди відчувають наближення бурі і без попередження.

Симптоми:

Головні болі, мігрень, безсоння, скачки артеріального тиску;
Дратівливість і спалахи гніву, емоційна нестабільність;
Неуважність, втома, занепад сил, зниження концентрації;
Зниження сексуальної активності;
Втрата апетиту;
Загострення хронічних захворювань;
Почастішання серцебиття, тахікардія.

Профілактика:

Приготувати знеболювальні препарати, але не займатися самолікуванням. Медикаменти повинні бути узгоджені з лікарем;
Відмовитися від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної і смаженої їжі;
Повноцінний сон — не менше 7-8 годин на день;
Пити трав'яний чай — з ромашки, м'яти, липи тощо;
За можливості більше перебувати в спокійній атмосфері або на відпочинку, частіше гуляти на свіжому повітрі;
Відкласти ухвалення важливих рішень на більш сприятливий час ;.
Якщо дотримуватися цих нескладних умов, наслідки пройдуть практично непомітно для організму. Але варто відзначити, що повного захисту від магнітних бур не існує.

Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на сонячні спалахи. Поки у світовому науковому співтоваристві немає одностайності щодо впливу магнітних бур на здоров'я і самопочуття людей.

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Теги: магнітна буря, вересень
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