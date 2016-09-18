вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України

11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся 6 змагальний день. Збірна України традиційно потішила своїх вболівальників великою кількістю медалей.
Про це повідомляє 24 Канал.

Два «золота»
Авторкою першого українського «золота» 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.

Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.

Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.

Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українця Богдана Гриненка.

Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.

За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України. Срібні нагороди Паралімпіади здобули:
Віктор Дідух (настільний теніс);
Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);
Михайло Сербін (плавання);
Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг);
Яна Лебєдєва (метання диску).

Також медальна скарбничка України поповнилася чотирма бронзовими нагородами:
Ірина Щетник (стрільба з пневматичної гвинтівки);
• чоловіча збірна України з плавання (естафета);
Роман Павлик (стрибки у довжину);
Зоя Овсій (метання диску).

За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.

За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Паралімпіада, Токіо, збірна України, медалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
Сьогодні, 21:26
У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому
Сьогодні, 20:36
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:40
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
Увірвалися до топ-5: українська збірна здобула за чотири дні Паралімпіади 34 медалі Увірвалися до топ-5: українська збірна здобула за чотири дні Паралімпіади 34 медалі
28 серпень, 23:14
Українські паралімпійці везуть додому 117 медалей. ФОТО Українські паралімпійці везуть додому 117 медалей. ФОТО
18 вересень, 2016, 20:36
Українці здобули 92 медалі на Паралімпіаді у Ріо Українці здобули 92 медалі на Паралімпіаді у Ріо
16 вересень, 2016, 12:13
Паралімпіада: Україна завоювала вже 61 нагороду Паралімпіада: Україна завоювала вже 61 нагороду
13 вересень, 2016, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці у Ванкувері влаштували масштабне патріотичне святкування. РОЗПОВІДЬ ЛУЧАНКИ
29 серпень, 19:12
 1
11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
Сьогодні, 21:26
 0
У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому
Сьогодні, 20:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8