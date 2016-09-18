11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
Сьогодні, 21:26
На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся 6 змагальний день. Збірна України традиційно потішила своїх вболівальників великою кількістю медалей.
Про це повідомляє 24 Канал.
Два «золота»
Авторкою першого українського «золота» 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.
Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.
Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.
Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українця Богдана Гриненка.
Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.
За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України. Срібні нагороди Паралімпіади здобули:
• Віктор Дідух (настільний теніс);
• Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);
• Михайло Сербін (плавання);
• Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг);
• Яна Лебєдєва (метання диску).
Також медальна скарбничка України поповнилася чотирма бронзовими нагородами:
• Ірина Щетник (стрільба з пневматичної гвинтівки);
• чоловіча збірна України з плавання (естафета);
• Роман Павлик (стрибки у довжину);
• Зоя Овсій (метання диску).
За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.
За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє 24 Канал.
Два «золота»
Авторкою першого українського «золота» 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.
Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.
Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.
Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українця Богдана Гриненка.
Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.
За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України. Срібні нагороди Паралімпіади здобули:
• Віктор Дідух (настільний теніс);
• Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);
• Михайло Сербін (плавання);
• Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг);
• Яна Лебєдєва (метання диску).
Також медальна скарбничка України поповнилася чотирма бронзовими нагородами:
• Ірина Щетник (стрільба з пневматичної гвинтівки);
• чоловіча збірна України з плавання (естафета);
• Роман Павлик (стрибки у довжину);
• Зоя Овсій (метання диску).
За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.
За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
Сьогодні, 21:26
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
Сьогодні, 19:21