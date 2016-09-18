11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України



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Два «золота»

Авторкою першого українського «золота» 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.



Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.



Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.



Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українця Богдана Гриненка.



Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.



За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України. Срібні нагороди Паралімпіади здобули:

• Віктор Дідух (настільний теніс);

• Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);

• Михайло Сербін (плавання);

• Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг);

• Яна Лебєдєва (метання диску).



Також медальна скарбничка України поповнилася чотирма бронзовими нагородами:

• Ірина Щетник (стрільба з пневматичної гвинтівки);

• чоловіча збірна України з плавання (естафета);

• Роман Павлик (стрибки у довжину);

• Зоя Овсій (метання диску).



За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.



За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся 6 змагальний день. Збірна України традиційно потішила своїх вболівальників великою кількістю медалей.Про це повідомляє 24 Канал Авторкою першого українського «золота» 30 серпня стала. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.Друге "золото" Україні приніс плавецьУкраїнець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українцяДля Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України.(настільний теніс);(стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);(плавання);(легка атлетика, біг);(метання диску).(стрільба з пневматичної гвинтівки);• чоловіча збірна України з плавання (естафета);(стрибки у довжину);(метання диску).За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.

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