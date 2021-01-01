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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
У вівторок, 31 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла,
вдень 16-21⁰ тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, у цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Вночі температур 13-11⁰, вдень 16-18⁰.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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