Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 31 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла,
вдень 16-21⁰ тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, у цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Вночі температур 13-11⁰, вдень 16-18⁰.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла,
вдень 16-21⁰ тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, у цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Вночі температур 13-11⁰, вдень 16-18⁰.
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