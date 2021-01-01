Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня

У вівторок, 31 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла,вдень 16-21⁰ тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, у цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Вночі температур 13-11⁰, вдень 16-18⁰.