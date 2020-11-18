Відповідають усім стандартам якості: протестували відновлені дороги до Шацьких озер

Понад 48 кілометрів територіальних автошляхів Шацького краю, які будувалися в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відповідають усім стандартам якості.І таке масштабне відновлення дорожньої інфраструктури Шацького краю відбувається вперше за півстоліття.Сьогодні, 30 серпня 2021 року, представники органів викронавчої влади та місцевого самоврядування мали змогу перевірити якість виконаних робіт на відремонтованих автошляхах, а саме:– Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, від села Піща до села Положеве, загальною протяжністю понад 26 кілометрів. Загальна вартість виконаних робіт – 602,4 млн грн.– Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ від селища Шацьк до села Любохини. Кошторис – 169,137 млн грн.«Шацьке поозер’я визначено одним із наших туристичних магнітів. Його розвиток дозволить залучити додаткові інвестиції, а це, відповідно, нові робочі місця та сплачені податки, – розповів заступник голови Волинської ОДА. – Одним із інструментів, який сприятиме цьому, є відновлена дорога до Шацьких озер. Більшість мешканців Волинської області знають, якою була дорога до озера Світязь. Наразі дороги відновлюються, якість дорожнього покриття вражає, автомобільні черги відсутні».Після інспектування відновлених доріг Шацького краю заступник голови Укравтодорунаголосив, що зараз маршрути до Шацьких озер стали комфортними і безпечними. Підрядні організації працювали з березня. За цей відрізок часу відремонтовано майже 48 км доріг до природного парку. До ремонту ці автошляхи було важко назвати дорогами державного значення. Їхнє покриття було зі щебеню та бруківки.«На 48 кілометрах влаштовано тришаровий дорожній одяг, що складається з міцної щебенево-піщаної основи та двох шарів з асфальтобетонної суміші. На нове дорожнє покриття підрядні підприємства надають п’ятирічний гарантійний термін», – коментує Андрій Івко.Ремонтуючи ці дороги, будівельники не обмежувались лише відновленням покриття. Тут нанесено розмітку, встановлено нові дорожні знаки, бар’єрне огородження, сигнальні стовпчики, облаштовано посадкові майданчики, встановлено нові і відремонтовано існуючі автопавільйони. У межах населених пунктів прокладено тротуари, а також проведено влаштування узбіч та їх укріплення.Будівельні роботи на дорогах Шацького поозер’я тривають. Зокрема, на майже 10-кілометровій ділянці Положеве – Згорани дороги Т-03-02 вже приступили до влаштування вирівнюючого шару з асфальту.На ремонт наступного відрізка цього автошляху від с.Згорани до м.Любомль протяжністю 9,5 км, триває тендер.Триває ремонт дороги Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/, що пролягає вздовж північної сторони перлини Шацьких озер – озера Світязь. На ділянці Пульмо – Гряда, протяжністю 5,6 км, укладено перший шар асфальту.Загалом протягом 2021 року на Волині планують відновити понад 195 км автомобільних доріг державного значення.