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У Волинському краєзнавчому музеї з’явилися нові цікаві експонати – родинні старожитності лучан.ФОТО

У Волинському краєзнавчому музеї з’явилися нові цікаві експонати – родинні старожитності лучан.ФОТО
Лучанка передала для Волинського краєзнавчого музею два дискові телефонні апарати, радіоприймачі, скриньку для прикрас із петриківським розписом, торбинку і батькову валізу.

Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею Ольга Корецька.

Старовинні речі потрапили в музей у рамках акції "Подаруй музею експонат".

Долучилася до акції, про яку почула на місцевому радіо, лучанка Олена Богдан. Каже усі старі речі зберігала вдома багато років.

"Я переїжджаю зі старої квартири в нове приміщення і всі речі старі проходять ревізію – чи потрібно, не все хочеться з собою везти. Знайшла в старому дивані, який викидався чемодан. Знаю тільки, що батько з ним приїхав в Луцьк, бо він в мене із Вінниччини і цілий склад таких", – каже жінка.

Усього за 2,5 роки у краєзнавчий музей волиняни принесли 200 різних речей. Зі слів працівниці музею Ольги Корецької, часто люди приносять старі фотографії, документи, які засвідчують про певний період чи епоху.

З її слів, для фондів музею також колекцію речей презентувала лучанка Сніжана Ярусевич-Бігун.

"Принесли до музею настільну гру екзаменатор, яка перевіряє на знання правил дорожнього руху. Так само настільна фігурка, де хлопець і дівчина у танку. Попередня колекція – це колекція новорічних іграшок", – додала зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею.

З її слів, спершу усі експонати оглядають на стан збереження, згодом старожитності оцінюють науковці.

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Теги: "Подаруй музею експонат".
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