У Волинському краєзнавчому музеї з’явилися нові цікаві експонати – родинні старожитності лучан.ФОТО





Про це розповіла Ольга Корецька.



Старовинні речі потрапили в музей у рамках акції "Подаруй музею експонат".



Долучилася до акції, про яку почула на місцевому радіо, лучанка Олена Богдан. Каже усі старі речі зберігала вдома багато років.



"Я переїжджаю зі старої квартири в нове приміщення і всі речі старі проходять ревізію – чи потрібно, не все хочеться з собою везти. Знайшла в старому дивані, який викидався чемодан. Знаю тільки, що батько з ним приїхав в Луцьк, бо він в мене із Вінниччини і цілий склад таких", – каже жінка.



Усього за 2,5 роки у краєзнавчий музей волиняни принесли 200 різних речей. Зі слів працівниці музею Ольги Корецької, часто люди приносять старі фотографії, документи, які засвідчують про певний період чи епоху.



З її слів, для фондів музею також колекцію речей презентувала лучанка Сніжана Ярусевич-Бігун.



"Принесли до музею настільну гру екзаменатор, яка перевіряє на знання правил дорожнього руху. Так само настільна фігурка, де хлопець і дівчина у танку. Попередня колекція – це колекція новорічних іграшок", – додала зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею.



З її слів, спершу усі експонати оглядають на стан збереження, згодом старожитності оцінюють науковці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка передала для Волинського краєзнавчого музею два дискові телефонні апарати, радіоприймачі, скриньку для прикрас із петриківським розписом, торбинку і батькову валізу.Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музеюСтаровинні речі потрапили в музей у рамках акції "Подаруй музею експонат".Долучилася до акції, про яку почула на місцевому радіо, лучанка. Каже усі старі речі зберігала вдома багато років."Я переїжджаю зі старої квартири в нове приміщення і всі речі старі проходять ревізію – чи потрібно, не все хочеться з собою везти. Знайшла в старому дивані, який викидався чемодан. Знаю тільки, що батько з ним приїхав в Луцьк, бо він в мене із Вінниччини і цілий склад таких", – каже жінка.Усього за 2,5 роки у краєзнавчий музей волиняни принесли 200 різних речей. Зі слів працівниці музею Ольги Корецької, часто люди приносять старі фотографії, документи, які засвідчують про певний період чи епоху.З її слів, для фондів музею також колекцію речей презентувала лучанка"Принесли до музею настільну гру екзаменатор, яка перевіряє на знання правил дорожнього руху. Так само настільна фігурка, де хлопець і дівчина у танку. Попередня колекція – це колекція новорічних іграшок", – додала зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею.З її слів, спершу усі експонати оглядають на стан збереження, згодом старожитності оцінюють науковці.

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