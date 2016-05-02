Бойовики на Донбасі вбили українського військового, ще одного - поранено





Про це ввечері, 30 серпня,



"Сьогодні, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один дістав поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці ОТУ у Facebook.



Пораненого терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.



Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь.



"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.Про це ввечері, 30 серпня, повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Північ"."Сьогодні, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один дістав поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці ОТУ у Facebook.Пораненого терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь."Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ.

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